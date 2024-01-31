خفافيش تستولي على سكن جامعي وتطرد الطلاب.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انتشر الرعب بين طلاب جامعة جورجيا عندما اكتشفوا أن الخفافيش غزت مساكنهم، إذ شوهدت وهي تطير في الممرات وتتدلى من الأسقف، ما أثار الخوف والاشمئزاز بين السكان.

ووفقا لما جاء في "ديلي ستار"، أصيب المئات من الطلاب في جامعة جورجيا بالرعب بعد عودتهم إلى سكنهم الجامعي في الفصل الدراسي الربيعي ليجدوا أن الخفافيش الضخمة استولت عليه.

الخفافيش تستولي على السكن الجامعي

ومنذ أكثر من أسبوعين، كان الطلاب الذين يعيشون في Ogelthorpe House، وهو سكن جامعي يقع بالقرب من الحرم الجامعي المركزي في أثينا الجورجية، يرصدون العشرات من الخفافيش الضخمة، وأظهرت الصور التي نشرها الطلاب عبر الإنترنت الخفافيش وهي تستولي على غرف النوم والسلالم.

وأوضحت مسؤولة الجامعة أنها اتصلت على الفور بشركة مكافحة الآفات لإزالة الخفافيش بشكل إنساني، والتي تم اكتشافها لأول مرة في 14 يناير، ومن الواضح أنها دخلت من سطح المبنى.

وقالت ليندا كاسبر، المديرة التنفيذية للإسكان الجامعي: "نعتقد أنهم كانوا يدخلون عبر تلك المساحة ثم يدخلون السلالم من خلال تلك الفتحة".

قطع الوصول إلى بئر السلم

وفي مرحلة ما، أصبح الغزو سيئًا للغاية حتى أن مسؤولي الجامعة اضطروا إلى قطع الوصول إلى بئر السلم، وفقًا لتقارير أتلانتا نيوز فيرست.

وأضافت ليندا أن جميع الثقوب التي كانت الخفافيش تمر عبرها تم إغلاقها، وكنا نتوقع أن يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أيام لإزالة جميع الخفافيش لأنها صغيرة جدًا، وهي جيدة جدًا في الاختباء.

وأصرت الجامعة على استمرار مكافحة الآفات في مراقبة المبنى يوميًا، حيث حذرت الطلاب من لمس الخفافيش، واختتمت ليندا: "لا يزال هناك احتمال بوجود عدد قليل منها، لذلك، نواصل مكافحة الخفافيش هنا على مدار الساعة".

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