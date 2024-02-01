احذر تناول الفول والطعمية من عربيات الشارع في هذه الحالة.. تدمر صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الإفطار على عربة الشارع من العادات اليومية المفضلة للمصريين، فالفول والطعمية الطعام الأساسي على الإفطار، إلا أن تلك العادة قد تتسبب في الإصابة بعدوى خطيرة.

الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، قال إن الإصابة بجرثومة المعدة يكون ناتجا عن انتقال بكتيريا الحلزونية من شخص إلى آخر، أو من خلال تناول أطعمة ملوثة، ويمكن أن يتعرض الشخص لواحدة منها خلال تناوله وجبة الإفطار على عربة طعام في الشارع، أو كليهما معا.

عدم النظافة ومشاركة الأدوات مع الآخرين

وأضاف أن عربة طعام الشارع لا تكون نظيفة بشكل كامل، بسبب استخدام أوانٍ وأطباق لتحضير الأطعمة دون الاهتمام بالنظافة جيدًا، مع تشارك هذه الأدوات مع أشخاص آخرين، ويمكن أن يلتقط الطعام الذي يتناوله الشخص مثل الفول والطعمية هذه البكتيريا، أو التقاطها من سطح العربة، وبالتالي تؤدي للإصابة بجرثومة المعدة.

أعراض جرثومة المعدة

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن أبرز الأعراض التي تكشف خطر الإصابة بجرثومة المعدة تشمل ما يلي:

1- ألم في المعدة.

2- انتفاخ البطن.

3- الغثيان ويمكن أن يصل إلى القيء.

4- فقدان الوزن غير المبرر.

5- صعوبة الهضم.

6- كثرة التجشؤ.

7- فقدان الشهية.

8- تحول لون البراز إلى اللون الداكن.

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