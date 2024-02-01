يقي من السكتة الدماغية.. نوع شاي يحمي من الكولسترول وأمراض القلب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة



مستويات الكوليسترول المرتفعة تسبب خطورة كبيرة على الجسم، لأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لما قال استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365".



الشاي الأسود



الشاي الأسود عنصر أساسي ويساعد على تقليل كلٍ من الكوليسترول والضغط، ويمكن أن يساعد شرب من ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميًا على تقليل كليهما.



الشاي الأخضر



الشاي الأخضر يُخفض ضغط الدم ولكن بدرجة أقل من الشاي الأسود، بسبب محتواه على مضادات الأكسدة.



يجب تناول الشاي الأخضر ما بين خمسة إلى ستة أكواب يوميًا، يخفض ذلك ضغط الدم بنحو 2 ملليمترا من الزئبق.



الكركديه



قد تساعد عشبة الكركديه على تحسين ضغط الدم وكذلك منعه من التطور، تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من شاي الكركديه كل يوم، يقلل ويمنع ارتفاع الضغط.

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