خدعوك فقالوا أفضل من السجائر.. هذا ما يحدث لجسمك عند تدخين الشيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تدخين الشيشة أحد أكثر أشكال التدخين شيوعًا في العالم، حيث يمارسه ملايين الأشخاص كل يوم.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد أن الشيشة أقل ضررًا من السجائر، فإن الأبحاث تشير إلى أن تدخين الشيشة له مخاطر صحية متعددة، قد تكون أكبر من مخاطر تدخين السجائر، وفقا لما جاء بموقع "Mayo Clinic".

مستويات النيكوتين في الشيشة

يحتوي دخان الشيشة على مستويات مرتفعة من النيكوتين كالتي يحتوي عليها دخان السجائر، والنيكوتين مادة كيميائية في التبغ تؤدي إلى إدمانه وتجعل الإقلاع عن التدخين صعبًا.

كما أن دخان الشيشة يحتوي على العديد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان، مثل القطران وأول أكسيد الكربون.

وينطوي دخان الشيشة على العديد من المخاطر المرتبطة بالتدخين السلبي، مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة.

كما يمكن أن يؤدي تدخين الشيشة من السيدات الحوامل إلى إنجاب أطفال منخفضي الوزن عند الولادة.

أمراض تزيد الشيشة من احتمالية الإصابة بها

كما أن استخدام أنبوب غير نظيف أو مشاركته مع الآخرين أمر محفوف بالمخاطر، إذ يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض التالية:

- الإنفلونزا

- السل

- الهربس

- التهاب الكبد

- كوفيد 19

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