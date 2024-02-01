نوع خضروات شهير يمنع السرطان ويقي من أمراض القلب ويقوي المناعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الجرجير هو نوع من الخضروات معروف بنكهته اللذيذة، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على عناصر غذائية قوية تدعم صحة العظام والعين ويعزز الأداء الرياضي.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد تناول الجرجير، وفقا لموقع "هيلث لاين" و "webmd".

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان:

الجرجير مليء بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى، المعروفة بأنها مضادات أكسدة قوية، وتم ربط الكاروتينات بتقليل الجذور الحرة في الجسم، وهذا يؤدي إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وانخفاض خطر تلف الخلايا والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى، مثل التهاب المفاصل.

تحسين صحة القلب:

تناول الجرجير يمكن أن يساعد في دعم صحة القلب، وتم ربط مضادات الأكسدة (الكاروتينات) بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

دعم صحة العظام:

الجرجير مصدرًا ممتازًا لثلاثة معادن مهمة لصحة العظام وهما: الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الكالسيوم هو المعدن الأكثر شيوعا في جسمك، وإذا لم تحصل على ما يكفي منه، فقد تضعف عظامك ببطء مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى هشاشة العظام.

ويؤثر المغنيسيوم والبوتاسيوم بشكل غير مباشر على صحة الهيكل العظمي من خلال التأثير على نمو خلايا العظام، ويمكن أن يساعد استهلاك ما يكفي من هذه المعادن في تقليل خطر حدوث مضاعفات ناجمة عن هشاشة العظام والشيخوخة.

تنظيم ضربات القلب:

الجرجير غني بالبوتاسيوم، وهو أحد أهم المعادن في الجسم، كما يساعد جسمك على تنظيم ضربات القلب، ومستويات الملح، وضغط الدم، وصحة عظامك.

يعزز وظيفة المناعة:

مصدر جيد لفيتامين سي الذي يعزز صحة الجهاز المناعي، ما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

فقدان الوزن:

الجرجير من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، ما يساعد على فقدان الوزن.

صحة العين:

يحتوي على مركبات الكاروتينات واللوتين والزياكسانثين الضرورية للعين، كما إنه أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي، ما يساهم في الوقاية من إعتام عدسة العين.

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