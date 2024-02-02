الامارات | حالة طوارئ بسبب الجفاف في برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن إقليم كاتالونيا في إسبانيا حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف في برشلونة ومحيطها، ما يعني أن المنطقة ستخضع حالياً لقيود أكثر تشدداً على المياه بعد ثلاث سنوات شهدت تساقطاً ضئيلاً للأمطار.

وأعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا بيري أراغونيس الخطوة بعدما تراجع منسوب المياه، وسيتم تطبيق إجراءات توفير المياه والتي ستؤثر في ستة ملايين نسمة.

وأفاد أراغونيس في مؤتمر صحافي بأن «كاتالونيا تعاني أسوأ جفاف يمر عليها في القرن الأخير».

تهدف حالة الطوارئ إلى خفض كمية المياه اليومية التي يسمح باستخدامها للسكان والبلديات من 210 إلى 200 لتر لكل فرد.

وفي حال ازداد الجفاف سوءاً، فيمكن خفضها إلى 180 لتراً، ومن ثم 160.

وستطبق القيود على استخدام المياه في برشلونة و201 بلدية محيطة بها اعتباراً من اليوم الجمعة، وتشمل حظراً على ملء حمامات السباحة وغسيل السيارات إلا إذا كانت هذه المياه قد أعيد تدويرها. ولا يمكن ري الحدائق العامة إلا باستخدام المياه الجوفية.

وسيخضع قطاعا الزراعة والصناعة إلى قيود أكبر، إذ يهدف إعلان الطوارئ إلى خفض المياه المستخدمة لري المحاصيل بنسبة 80% وللصناعة بنسبة 25%.