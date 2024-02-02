طريقة عمل «البيتزا الكدابة» بنصف كوب من الحليب .. حضريها في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا من الوجبات المفضلة لدى العديد من الناس بمختلف الأعمار، ولكنها تستغرق الكثير من الوقت لتحضيرها، وتحضير العجين الخاص بها، ليكون مخمرًا بشكل جيد، لذلك «البيتزا الكدابة»، تسهل عليك صنع البيتزا بشكل سريع، ونكهة جديدة ذات طعم رائع، ووفقًا لطريقة الشيف منى أمين.

المكونات

عدد 4 بيضات.

نصف كوب من الحليب.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع معلقة من البابريكا.

ربع معلقة من البصل البودرة.

ربع معلقة من الثوم البودرة.

معلقة صغيرةمن البيكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 ثمرة فلفل ألوان.

1 ثمرة طماطم.

50 جرام زيتون مخلي.

50 جرام جبن رومي مبشور.

جبن موتزاريلا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يقطع الفلفل إلى مكعبات صغيرة، ويتم إخلاء الطماطم من البذور والماء ومن ثم تقطع إلى قطع صغيرة أيضًا.

تدهن صينية بمادة دهنية، ثم يضاف البيض والملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل والثور البودرة والبيكنج بودر، ويقلب الخليط جيدًا.

بعد ذلك يضاف الحليب ويقلب الخليط، ومن ثم يضاف الدقيق، ويستمر التقليب حتى تمام تجانس المكونات. ويوضع الفلفل الألوان، والزيتون، والطماطم، والجبن المبشور، ويمكن إضافة قطع من الدجاج أو اللانشون المقطع لأجزاء صغيرة، ويعاد تقليب المزيج مرة أخرى.

وفي الخطوة الأخيرة يوضع على الوجه الجبن الموتزاريلا، وتدخل إلى الفرن، بالرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة، لمدة 20 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

والآن أصبحت لديك البيتزا الكاذبة جاهزة، ببضع دقائق، وتقطع البيتزا إلى مثلثات وتقدم ساخنة.