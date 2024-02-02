7 نصائج لترطيب البشرة ومنع جفافها في الشتاء.. ما علاقة النوم؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

برودة الشتاء تتسبب في جفاف البشرة وفقد جزء كبير من ترطيبها وليونتها، مما ينتج الخشونة والتقشير لها، لذلك يجب ترطيب البشرة بشكل جيد في فصل الشتاء، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد الباشا، استشاري الأمراض الجلدية، لـ«هن»، مستعرضا أفضل طرق منع جفاف البشرة في الشتاء وترطيبها بشكل جيد.

شرب كمية وفيرة من الماء

الماء هو سر النضارة والحيوية لأي نوع من أنواع البشرة، ويعد عنصرا مهما لكل أعضاء الجسم، لذلك يفضل تناول 8 أكواب من المياه بشكل يومي، للعمل على ترطيب البشرة، والمحافظة عليها من الآثار السلبية الشتوية.

النوم فترة كافية

يصلح النوم الجيد طبقات البشرة ويعمل على تجديدها وإعادة درجتها الطبيعية من الرطوبة، لذلك يفضل النوم لمدة تتراوح من 8 إلى 9 ساعات يوميًا، حتى تستعيدي رونق بشرتك الحيوي.

الحد من شرب القهوة

القهوة من مدرات البول، بالتالي يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء عند تناول القهوة بشكل مستمر ويومي، وعلى هذا تتعرض البشرة للجفاف، خاصًة في فصل الشتاء.

تناول اللب الأبيض

يحتوي «اللب الأبيض» أو بذور اليقطين على أحماض دهنية، الأوميجا 3، والأوميجا 6، ما يجعله مساهما فعالا في ترطيب البشرة وإعادة ليونتها ونضارتها، وعلى هذا من الجيد تناول كمية من اللب بمقدار كف اليد بشكل يومي.

الاستحمام بماء فاتر

عادًة ما نلجأ إلى الاستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء، بسبب درجات الحرارة المنخفضة، لكن هذا التصرف يعمل على فقدان البشرة لرطوبتها، وتعرضها للتقشير بشكل سريع، إذ تفقد كثير من زيوتها خلال التعرض لحرارة الماء العالية، ولذلك من الأفضل الاستحمام بالماء الفاتر للحفاظ على الرطوبة الداخلية لها.

استعمال واقي الشمس

من الضروري الحفاظ على استخدام واقي الشمس الخاص بك حتى في فصل الشتاء، حيث أنه يعمل على منع الضغط على حاجز الرطوبة في بشرتك، كما يمنع تضرر البشرة من أشعة الشمس غير المرئية.

تناول أسماك التونة

تحتوي التونة على نسبة كبيرة من الأوميجا 3، بالإضافة إلى أنها غنية بعنصر الزنك، بجانب الأحماض الدهنية الأساسية، ما يجعلها مساعد قوي في زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة، بالتالي استعادة معدل الرطوبة الجيد.