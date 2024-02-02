رجل يحاول سرقة سلسلة ذهب من سيدة بطريقة مرعبة.. ماذا حدث لها؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يحاول خنق سيدة لسرقة سلسلة ذهبية من رقبتها، في ولاية أندرا براديش بالهند.

يُظهر الفيديو الرجل وهو يلف منشفة حول رقبة المرأة، ثم يضغط عليها بقوة في محاولة منه لقتلها وسرقة سلسلة ذهب تزن 8 جرام، وفقا لموقع "india".

كما يمكن رؤية لاكشمي ناراياناما وهي تحاول جاهدة أن تتخلص من قبضة المتهم، بينما تصرخ طلبا للمساعدة وتكافح من أجل التنفس والبقاء على قيد الحياة.

لكن اللص يلجأ إلى إغلاق فمها بقوة في محاولة لإسكاتها، وبأعجوبة نجت الضحية من الهجوم الخطير، حيث تمكنت من الفرار بعيدا.

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