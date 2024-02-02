ماذا يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول المخللات؟.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

المخللات من المقبلات التي يعشق الكثيرون وجودها إلى جوار على مائدة الطعام، لما لها من مذاق مميز واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، كما أن لها تأثير جيد على الكوليسترول، وفقا لموقعي "webmd" و"stylecraze".

تأثير المخلل على مستويات الكوليسترول

العصيات اللبنية الموجودة في المخلل تساعد في تحطيم الكوليسترول الضار، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وهي نوع البكتيريا النافعة التي تنتج حمض اللاكتيك أثناء عملية تخمير المخللات.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي التوابل والأعشاب المستخدمة في تحضير المخلل، مثل الثوم والحلبة في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ما يجعله خيارا جيدا لمرضى الكوليسترول.

فوائد أخرى للمخلل

- تسهم في تعزيز صحة الأمعاء، وتسهيل عملية الهضم بصورة ملحوظة.

- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى بيتا كاروتين، والتي يحولها جسمك إلى فيتامين أ، ما يساعد على تقليل فرص الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

- تحتوي المخللات على محلول ملحي، والذي يمكن أن يوفر طريقة للبقاء رطبًا.

- يساعد الخل الموجود به في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

- بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وكمية عالية من الماء التي تعمل على كبح الشهية، وبالتالي إنقاص الوزن.

- مضادات الأكسدة الموجودة في المخلل تساهم في تقليل الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا.