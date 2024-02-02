هذا ما يحدث لمستويات السكر والضغط عند تناول الكشري.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكشري من الأكلات الشعبية الشهيرة وسعرها في المتناول، إلا أنها بسبب تركيبتها والمواد التي تُصنع منها قد تؤثر على مستويات الضغط والسكر.

تقول الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365" إن الكشري من الوجبات المفيدة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتين من الأرز والمكرونة والعدس.

أثر تناول الكشري على الجسم

وتابعت أن تناوله باعتدال لا يشكل أي ضرر صحي، لكن الأضرار تحدث فقط عند تناوله بصورة خاطئة، مضيفةً أنه يمكن لمرضى السكري والضغط المرتفع الاستمتاع بتناول الكشري باعتدال، مع مراعاة الكمية المسموح لهم التي تتناسب مع نظامهم الغذائي وطبيعة الأدوية التي يحصلون عليها لضمان سلامة صحتهم.

متى يرفع الكشري نسبة السكر في الدم؟

وأوضحت أخصائية التغذية أنه في حال الإكثار منه، يسبب استهلاكه ارتفاع نسبة السكر في الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، خاصة من الأرز والمكرونة، كما يشكل الصوديوم الموجود به خطرا على مرضى ضغط الدم.