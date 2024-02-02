واقعة صادمة.. رجل يلقي طفليه من الدور الـ15 ليرضي صديقته.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في واقعة مأساوية، أُعدم أب صيني وصديقته في مدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين، بعد إدانتهما بقتل طفليه، البالغين من العمر عامين وعاما واحدا على التوالي.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، بدأ الأب تشانج بو، والد الطفلين، علاقة غرامية مع يي تشنج تشن، التي لم تكن تعلم منذ البداية أنه متزوج ولديه أطفال.

الأب يقتل طفليه لأنهما عقبة أمام زواجه

وخطّط الأب مع صديقته لقتل الطفلين، الذين رأتهما بمثابة "عبء على مستقبلهما معًا" وعقبة أمام زواجهما.

وفي يوم 17 ديسمبر 2020، ألقى الأب الطفلين من شرفة الطابق الخامس عشر من برج سكني، ما أدى إلى وفاتهما على الفور، وحكمت المحكمة على الأب وصديقته بالإعدام في ديسمبر 2021، وتم تنفيذ الحكم اليوم.

جدل حول قوانين الزواج في الصين

أثارت هذه الجريمة صدمة كبيرة في الصين، حيث أثارت تساؤلات حول قوانين الزواج والطلاق في البلاد، وأعربت والدة الطفلين، تشين ميلين، عن غضبها من الحكم، قائلة إنها لا تعتقد أن الإعدام هو العقوبة المناسبة.

وأضافت أن طفليها كاناا "ملائكة بريئة" لم يفعلا شيئًا خاطئًا، وطالبت بإصلاح قوانين الزواج والطلاق في الصين، لمنع وقوع مثل هذه المآسي في المستقبل.

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