سيدة تطلب الطلاق من زوجها بسبب حماتها.. لن تتوقع ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في حادثة غريبة، ذهبت امرأة من مدينة أجرا في ولاية أوتار براديش الهندية، إلى قسم الشرطة بسبب استخدام حماتها منتجات المكياج الخاصة بها، وادعت المرأة أن زوجها طردها وشقيقتها من المنزل بعد خلاف مع حماتها في هذا الشأن.

وتزوجت المرأة وشقيقتها من شقيقين قبل 8 أشهر، وكانت علاقتهما جيدة وسلسة إلى أن بدأت حماتها باستخدام مكياجها في كل مناسبة حتى نفد، وفقا لموقع "timesnownews".

الفتاة تشكو من ارتداء حماتها لملابسها

وذكرت الفتاة أن حماتها كانت ترتدي ملابسها وتضع المكياج داخل المنزل، ما دفعها إلى التوجه إلى مركز شرطة مالبورا.

وتصاعد الوضع عندما أبلغت حماتها ابنها بالواقعة، وأدى ذلك إلى أنه أساء معاملتها أيضا، ونتيجة لذلك ذهبت الأختان تقيمان في منزل والدتهما.

القضية تتجاوز الاستخدام غير المصرح لمستحضرات التجميل

وفي المحكمة، عبرت المرأة عن رغبتها الشديدة في الطلاق، مؤكدة أن القضية تتجاوز الاستخدام غير المصرح لمستحضرات التجميل الخاصة بها.

وأكدت أن زوجها اعتدى عليها، وذلك لأنه يفضل رأى والدته أكثر منها.

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