هذا ما يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل.. هل يسبب السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

النوم إلى جوار الهاتف المحمول ليلا عادة منتشرة بين الكثيرين، قد تبدو غير ضارة في البداية، لكنها قد تسبب الوقوع العديد من المشكلات الصحية، على المدى الطويل.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن النوم إلى جوار الهاتف المحمول، له أضرار عديدة على المدى البعيد، وحتى الآن لم تثبت الأبحاث وجود مخاطر وأضرار في الحال.

أضرار موجات الهاتف المحمول على المدى الطويل

وأشارت خلال حديثها لـ"الخليج 365" إلى أن الموجات التي تصدر من الهاتف المحمول على المدى الطويل لها آثار تراكمية.

وتشمل أعراض الإصابة بموجات أجهزة الهاتف المحمول الضارة عند وضعه إلى جانبنا أثناء النوم ما يلي:

الصداع.

السرطان.

وجع العين.

الأرق.

كيفية تجنب مخاطر الهاتف المحمول

وقدمت عدة نصائح لتجنب مخاطر موجات الهاتف المحمول وتشمل:

وضع الهاتف المحمول بعيد عن السرير.

وضع الهاتف الذكي في وضع الطيران.

خفض نور الهاتف المحمول.

إبعاد الحوامل والأطفال وأصحاب أمراض القلب عن الهاتف المحمول قبل النوم.