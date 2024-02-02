3 علامات تظهر على شفتيك تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشفاه جزء حساس من الجسم، ويمكن أن تكون عرضة للعديد من المشكلات الصحية، وفي بعض الحالات قد تكون العلامات التي تظهر على الشفاه مؤشرا على أمراض خطيرة.

وعلى سبيل المثال، توجد علامات إذا ظهرت على شفتيك تخبرك بوجود مشكلات في الجسم، ويمكن أن تكون إنذارا للإصابة بمرض السكري، لذا علينا الحذر عند ظهورها بشكل متكرر، منعا للدخول في مشكلات صحية خطيرة.

أعراض تظهر على الشفاه دليل على الإصابة بالسكر

وتوجد أعراض إذا ظهرت على شفتيك تكون دليلا على مشكلات بالسكري، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك".

تشققات الشفتين.

جفاف الشفتين.

تقشير الشفتين.

وهناك أعراض أخرى لأعراض داء السكري وتشمل ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

زيادة الحاجة إلى التبول على المعتاد.

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بالتعب.

فقدان الوزن عن غير قصد.

تشخيص وعلاج مرض السكر

يمكن تشخيص داء السكري في مراحل مبكرة بفحص مستوى الجلوكوز في الدم، ويحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النمط الأول إلى الحقن بالأنسولين للبقاء على قيد الحياة.

وتتمثل أحد أهم الطرق لعلاج داء السكري في الحفاظ على نمط الحياة الصحي.

ويحتاج بعض المصابين بداء السكري من النمط 2 إلى تناول الأدوية التي تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

الوقاية من مرض السكري

يعد تغيير أنماط الحياة أفضل طريقة للوقاية من داء السكري أو تأخير ظهوره.

وللمساعدة على الوقاية من داء السكري ومضاعفاته ينبغي اتباع ما يلي:

الحفاظ على وزن الجسم صحي.

ممارسة النشاط المعتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا.

اتباع نظام غذائي صحي.

عدم التدخين.

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