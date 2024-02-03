3 علامات تنذر بالسكتة الدماغية عند النساء .. لا تتجاهليها

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد السكتة الدماغية واحد من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة بين النساء، حيث يحتل المركز الثالث، وبالرغم من ذلك ذكرت طبيبة من جامعة براون تدعى تريسي مادسن، أن هناك احتمالية للوقاية 4 مرات من كل 5 إصابات بالسكتة الدماغية، وذلك وفقًا لما نشر في موقع medicalxpress.

وتزداد احتمالية إصابة المرأة بسكتة دماغية خلال فترة الحمل، ثم تنخفض، لتعاود المخاطر الارتفاع بعد انقطاع الطمث، وقد توصلت مادسن من خلال عدة أبحاث ودراسات تتعلق بالسكتة الدماغية وطب الطوارئ إلى 3 مخاطر رئيسية، يتعين على المرأة أن توليها الاهتمام أكثر من غيرها، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

عوامل الخطر الأكثر شيوعاً للسكتة الدماغية لدى المرأة هي ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفي دراسة أجريت على أكثر من 26 ألف شخص، وجدت مادسن وباحثون آخرون أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مستوى من مستويات ارتفاع ضغط الدم كان أعلى لدى النساء.

وبالمقارنة مع الرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كانت النساء المصابات بارتفاع الضغط أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية حادة.

كما وجدت دراسة أخرى بقيادة مادسن أن النساء اللاتي يعانين من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء الصيام، وهو علامة على الإصابة بمرض السكري، لديهن خطر أكبر من الرجال للإصابة بالسكتة الدماغية.

الصداع النصفي

أما العامل الثالث فهو الصداع النصفي، وهو أكثر شيوعاً عند النساء مرتين إلى 3 مرات منه عند الرجال.

وتشير البيانات إلى أن الصداع النصفي المصحوب بأورة، والمعروف باسم الصداع النصفي الكلاسيكي، والذي يتضمن ومضات من الضوء والبقع العمياء وغيرها من التشوهات البصرية، يعتبر عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ويوفر فهم هذه المخاطر طرق الوقاية من السكتة الدماغية، والرعاية المناسبة لحالات الطوارئ.

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