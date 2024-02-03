«ورد لا يموت أبدا».. «أمل» درست الهندسة واختارت «الزرع الكروشيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رافقها الفن بدءا من نعومة أظافرها وإلى الآن، اعتادت الاشتراك بكل مسابقات مدرستها الفنية، رسمت على الزجاج وأبدعت الحفر على الخشب، وتطور الأمر وباتت تتعلم كل ما يحلو لها من أنواع الفن، وتنفق أموالها في سبيل الفن ولا يشغل بالها الربح.

الفنانة أمل عياد، ذات الـ37 عاما، درست الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، إلى جانب دراستها أُعجبت بفن «الكروشيه» فعلمت نفسها طريقة غزل خيوطه، وعلى هذا أطلقت عنان إبداعها، فغزلت الملابس مثل فساتين الأطفال، و«الأسكارف»، والقبعات، ولم تخلُ الإكسسوارات من لمستها الفنية فصنعت المفارش والمكرمية وحتى اكسسوارات الشعر، وأحذية للأطفال، كل هذا في سبيل الفن والاستمتاع به.

لم يؤثر شغفها الفني وممارسة هوايتها على دراستها إذ تخرجت بتقدير سعدت به للغاية، وعملت بشهادتها الأكاديمية فور تخرجها، إلا أن الروح الفنية سيطرت عليها فقررت توظيف موهبتها وحسها الفني فيما تحب، أي عزمت على التخلي عن الهندسة والتوجه إلى الكروشيه ولكن بشكل إبداعي وغير تقليدي، وهنا جاءت أول بذور «البراند» الخاص بها.

تعشق أمل الزرع والورود، وتتعامل معه كطفلها المدلل، لا تخلو شرفة منزلها من اللون الأخضر، ومن هنا جائها الإلهام الفني، فمزجت بين الكورشية والزراعة، لتنتج قطعة فنية مبهرة، وهي «إصيص ورد الكورشية»، يبدأ عملها من مرحلة رسم وعاء الزراعة، وجعل شكله عصري، وإلى غزل أوراق الورود الخضراء والملونة المتفرعة.

عمل شاق للغاية، إلا أنها تجد سعادتها بين الإبرتين والخيوط الملونة، وتجد المقابل لذلك المجهود الكبير، في رؤية بسمة الرضى والفرحة على أوجه العملاء عند استلام أغراضهم