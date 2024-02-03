هذا ما يحدث عند تناول طبق بلح بالبيض على الإفطار.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

طبق "البلح بالبيض والسمن البلدي" من الوجبات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، والذي يعد مزيج غنيا بالعناصر الغذائية المتنوعة.

وهناك فوائد متعددة لتناول طبق البلح بالبيض والسمن البلدي؛ وفقا لما ذكره دكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة في تصريح خاص ل "الخليج 365".

ويقول إن هذا المزيج غني بالطاقة ويمد الجسم بالطاقة اللازمة لبداية اليوم نشيط، وذلك بفضل محتواه من السكريات الصحية والدهون الصحية الموجودة داخل السمن البادي.

وأضاف أن هذا النوع من الطعام غني الحديد والألياف الغذائية وكذلك المعادن والفيتامينات مثل فيتامين e، B2، بالإضافة للكالسيوم والبوتاسيوم.

كما يساعد على الهضم حيث يحسن من حركة الأمعاء، ويحسن الهضم، لأنه غني بالألياف، وأيضا يحسن من صحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم.

وأضاف أنه هناك فئات ممنوعة من تناول طبق البلح بالسمن والبيض وهم:

مرضى السكري.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

مرضى الكوليسترول المرتفع.

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