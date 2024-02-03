طريقة عمل «الباذنجان البانيه».. وصفة جديدة على طريقة الفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الباذنجان ثمرة مليئة بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وتحتوي على مٌضادات أكسدة طبيعية ومٌساهمته في علاج الكثير من الأمراض، إلا أن الطريقة التقليدية لتحضيره ينفر منها الكثير من الأشخاص ولا يُقبلون على تناوله، لكن مع التطور في عالم الطهي، وجدت طريقة جديدة ولذيذة لتقديم الباذنجان، وهي «البانية»، ووفقًا لطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل الباذنجان البانية.

طريقة عمل الباذنجان المقلي

- نصف كيلو من الباذنجان الرومي.

- نصف كوب من الدقيق.

- نصف كوب من البقسماط المطحون.

- ربع كوب من النشا.

- بيضة.

- ربع معلقة صغيرة من البصل البودر.

- ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر.

- ربع معلقة صغيرة من الشطة.

- ربع معلقة صغيرة من البابريكا.

- نصف معلقة صغيرة من الكاري.

- ملح وفلفل أسود.

- معلقة كبيرة من الحليب.

- زيت القلي.

طريقة التحضير

يٌقشر الباذنجان ويٌقطع إلى حلقات مٌتوسطة الحجم، ومن ثم يتبدل بالملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودر والبابريكا والشطة والكاري، ويترك جانبًا بعض الوقت، حتى يمتص النكهات المختلفة للتوابل.

بعد ذلك يتم تحضير غلاف البانية، عبر خلط البيض بملح وفلفل أسود، ومقدار الحليب، ثم يخلط مطحون البقسماط مع النشا.

يوضع الباذنجان بالدقيق أولًا، وفي الطبقة الثانية يوضع في خليط البيض، وبالطبقة الأخيرة يغلف بخليط البقسماط.

يٌسخن الزيت بدرجة حرارة عالية، على نار مٌتوسطة، ويوضع الباذنجان به بعد تغليفه بطبقات الدقيق والبيض والبٌقسماط، حتى يصل للون الذهبي في الوجهين.

والآن أصبح البانية جاهز، ويقدم ساخن بجانب البطاطس المقلية.