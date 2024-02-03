سعره 540 مليون دولار.. أغلى عقار في العالم معروض للبيع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

قد يصبح العقار المتهالك في جزيرة سردينيا، والذي كان يمتلكه رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، واستضاف به رؤساء أمثال فلاديمير بوتين، وكذلك توني بلير، ملكك قريبًا - مقابل 425 مليون جنيه إسترليني، 540 مليون دولار، بعد عرضه للبيع.

وتوفي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، في يونيو عن عمر يناهز 86 عامًا، تاركًا معظم ممتلكاته العملاقة لأبنائه الخمسة - باستثناء 100 مليون يورو مخصصة للنائبة مارتا فاسينا البالغة من العمر 33 عامًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والآن، قرر أبنائه بيع أغلى أصوله، وهو عقار مترامي الأطراف اسمه فيلا سيرتوسا يقع وسط عقار مساحته 110 هكتار في كوستا سميرالدا على الساحل الشمالي الشرقي لسردينيا.

يأتي العقار المذهل المطل على البحر الأبيض المتوسط مجهزًا بجميع أنواع المرافق الفاخرة بما في ذلك خمسة حمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب تنس.

وعلى هذا النحو، أصبح هذا العقار الموقع المفضل لبرلسكوني لاستضافة بعض أقوى الشخصيات وأكثرها نفوذا في العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تم الترحيب ببلير وزوجته شيري في فيلا تشيرتوسا من خلال عرض للألعاب النارية مصمم خصيصًا بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني أضاء سماء الليل بعبارة "فيفا توني".

وفي هذه الأثناء، كان بوتين يتردد بانتظام على منتجع برلسكوني في سردينيا، حيث كان يستمتع بسلسلة من العطلات في الجوهرة الساحلية التي تغمرها الشمس منذ عام 2003 فصاعدا.

تعد الفيلا بمثابة نصب تذكاري للتباهي، حيث تذهل أي زائر بوجود بركان وهمي في أرضها، والذي يصدر صوت ثورانه بنقرة زر ويرسل الحمم البركانية الزائفة المتتالية من مخروطه.

إلى جانب حمامات السباحة الخمسة العادية، تفتخر سيرتوسا أيضًا ببحيرة صناعية وملعب كرة قدم بالحجم الكامل وملعب جولف ومهبط لطائرات الهليكوبتر.

بالنسبة للضيوف الذين كانت حرية التصرف أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم، كان من الممكن الوصول إلى الفيلا عبر نفق سري مجوف من كهف، ما يسمح للزوار بالنزول من قواربهم بعيدًا عن أنظار المصورين.

وكان العقار مرغوبا فيه من قبل العديد من أغنى الأثرياء في العالم، لكن يقال إن برلسكوني رفض أي عروض لبيعه بغض النظر عن القيمة.

لكن الآن، أفادت التقارير أن أبناء برلسكوني الخمسة قرروا بيع معظم عقارات والدهم، بما في ذلك فيلا تشيرتوسا، لكن منزلا خاصا واحدا سيبقى ملكا العائلة، وفقاً لمصادر نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية ANSA في أواخر العام الماضي، وهو فيلا سان مارتينو بالقرب من ميلانو، لن يتم بيعها.

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