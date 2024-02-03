لن تتوقع ما يحدث للكوليسترول عند تناول أجنحة الدجاج.. هؤلاء ممنوعون منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أجنحة الدجاج أكلة سهلة التحضير ولذيذة، ما يجعلها ضيفا دائما على سفرة الكثيرين، ولكن يجهل البعض تأثيره على مستويات الكوليسترول والصحة العامة.

الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، قال إن الاستمرار على تناول أجنحة الدجاج يتسبب في التأثير على مستويات الكوليسترول بالسلب، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكنها أن تزيد من مستويات الكوليسترول الكلي، وتحديدا الضار، وبالتالي يقترب خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الأجنحة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية

وأوضح أن الإفراط في تناول أجنحة الدجاج، يؤثر على الصحة العامة بالسلب، لزيادة مستويات الصوديوم في الدم، والذي يمكن أن يرفع ضغط الدم، كما تحتوي الأجنحة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أن هناك بعض الفئات التي يجب أن تتجنب تناول الأجنحة أو تقلل منها، مثل:

فئات ممنوعة من تناول أجنحة الدجاج

1- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم.

2- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3- الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

4- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وأكد أن هناك طرقا لطهي أجنحة الدجاج بطريقة صحية لتقليل تأثيرها السلبي، وتشمل ما يلي:

1- شوي الأجنحة داخل الفرن بدلًا من قليها.

2- التخلص من الجلد قبل الطهي، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

3- إضافة الخضار مع الأجنحة بدلًا من البطاطس المقلية أو المشروبات الغازية.

خفافيش تستولي على سكن جامعي وتطرد الطلاب.. ما القصة؟

3 أبراج حياتهم العاطفية في خطر خلال فبراير.. لا تخافوا ولكن احذروا

سر لمعان عيون القطط في الظلام.. 3 أمور تكشف اللغز

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟.. افتح النور

يقي من أمراض القلب - فوائد مدهشة لهذا النوع من الجبن.. لن تصدق ما يفعله بجسمك