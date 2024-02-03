نوع فاكهة يحميك من ارتفاع ضغط الدم ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الموز من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية وسهلة الهضم، تتميز بطعمها الحلو وسهولة تواجدها في جميع أنحاء العالم، وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن الفوائد الصحية لتناول الموز يوميا.

غني بفيتامين ب 6:

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا لفيتامين ب6 ،الذي يلعب دورًا حاسمًا في نمو الدماغ وعمله ويدخل في تركيب الناقالت العصبية مثل السيروتونين، ويحتوي أيضا

على النورإبينفرين الذي ينظم المزاج، والميالتونين الذي يضمن النوم السليم والألياف.

البريبايوتك:

يعمل هذا النوع من الألياف كغذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي الذي يرتبط بجوانب مختلفة من الصحة، بما في ذلك وظيفة المناعة والصحة العقلية.

مضادات الحموضة الطبيعية:

يتمتع الموز بخصائص طبيعية مضادة للحموضة، مما قد يساعد في تخفيف حرقة المعدة وتقليل الحموضة، ويمكن أن تساعد الألياف أيًضا في تنظيم الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

صحة القلب:

يشتهر البوتاسيوم الموجود في الموز بدوره في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، ومع ذلك، يحتوي أيًضا على الستيرول، وهي.مركبات قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

منع تشنجات العضلات:

الموز وجبة خفيفة توفر توازًنا جيًدا بين الكربوهيدرات للحصول على الطاقة والبوتاسيوم للمساعدة في منع تشنجات العضلات، ويمكن أن تكون خياًرا مفيًدا بعد التمرين.

صحة العين:

يحتوي الموز على كميات صغيرة فيتامين أ، وهو عنصر غذائي ضروري للحفاظ على صحة العيون ودعم الرؤية.

تخفيف التوتر الطبيعي:

يحتوي الموز على سالئف الدوبامين، والتي يمكن أن تساهم في إنتاج الدوبامين في الدماغ، والدوبامين هو ناقل عصبي مرتبط بمشاعر المتعة، وقد يلعب دوًرا حيوًيا في تقليل التوتر.

صحة الجلد:

يحتوي الموز على فيتامين سي الضروري لصحة الجلد وتخليق الكولاجين وتعزيز مرونة الجلد والمساعدة في مكافحة آثار حب الشباب.

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