3 علاجات منزلية للتخلص من آلام الديسك.. اتبع هذه الطرق فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر آلام الديسك من الأمراض الشائعة بين الناس، وينتج عند حدوث انزلاق المادة الهلامية الموجودة في وسائد داخل العظام تفصل بين فقرات العمود الفقري، وعند خروج جزء من هذه المادة يصبح الاحتكاك بين فقرات العمود الفقري أكثر سهولة، لذلك يبحث الناس عن علاجات منزلية للتخلص من آلام الديسك، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بحسب موقع«هيلث لاين» ومدربة الجيم ندى أحمد لـ«هن».

3 علاجات منزلية للتخلص من آلام الديسك

أول طريقة لعلاج الآم الديسك، رياضة تخفيف الضغط على العمود الفقري؛ وهي رياضة بالتعلق أو التشبت على أعلى الباب؛ وعند قيامك بذلك فأنت تُباعد بين فقرات العمود الفقري وتُخفف الضغط الواقع عليها.

2- تمرين وضعية أفعى الكوبرا

تقول المدربة في أحد صالات الجيم، ندى أحمد لـ«هن»، إن رياضة أفعى الكوبرى تساهم في علاج آلام الديسك وتشبه وضعيتك في هذا التمرين وضعية الكوبرا، فقط استلقي على بطنك، ومن ثم رفع الصدر والرأس والظهر من خلال الأكواع مع إبقاء الأرداف ملاصقة للأرض.

3- تمرين تمديد الظهر والرقبة

وهو تمرين سهل لعلاج آلام الديسك، تستطيع من خلاله إعادة الديسك أو الوسائد التي تفصل بين فقرات العمود الفقري مكانها الصحيح.

- قم بالوقوف بشكل صحيح.

- ضع يداك أسفلًا جانبي ظهرك عند الحوض تقريًبا.

- قم بتحريك حوضك إلى الأمام، وظهرك إلى الخلف، ورقبتك ووجهك إلى الخلف حتى تستطيع رؤية السقف.

- كرر هذه الخطوات ما يُقارب العشر مرات.

- قرر التمرين أكثر من مرتين يوميًا.

- يساعد هذا التمرين بتعديل وضعية الجلوس الخاطئة.

أعراض الإصابة بالديسك

وبحسب موقع «هيلث لاين» تتمثل الإصابة بآلام الديسك في التالي:

- تنميل في الأطراف.

- وجع أسفل الظهر وقد يمتد لأحد القدمين.

- وجع في الرقبة وقد يمتد لأحد الذراعين.