نوع سمك بـ45 جنيها فقط وفوائده لا تحصى.. أرخص من البلطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يواجه السوق المصري ارتفاعا مستمرا في أسعار السلع واللحوم، ومنها أسعار الأسماك، وسجل السمك البلطي اليوم سعر 75 جنيها للكيلو في الحجم الصغير، وهو من الأنواع الشائعة، فهل هناك بديل أرخص يحمل نفس الفوائد الصحية؟

يُعد سمك المرجان من أشهر أنواع السمك في مصر، حيث يتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، وهو من أرخص أنواع الأسماك الموجودة، ويتراوح سعره بين 40 و 70 جنيها مصريا للكيلو، وفقا لأسعار السوق اليوم.

فوائد سمك المرجان

وذكر موقع "المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية" فوائد سمك المرجان كما يلي.

غني بالبروتين

يعد سمك المرجان مصدرا غنيا بالبروتين، حيث يحتوي على 20 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام من السمك.

مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميجا 3

تعد هذه الأحماض الدهنية ضرورية لصحة القلب والدماغ، وتساعد على تقليل الالتهاب.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي سمك المرجان على فيتامينات B12 و D و A، بالإضافة إلى معادن مثل السيلينيوم والفسفور والبوتاسيوم.

يساعد على تقليل الوزن

يعد سمك المرجان منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يرغبون في تقليل الوزن.

يُحسّن صحة القلب

تُساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم على تقليل ضغط الدم والكوليسترول، مما يحسن صحة القلب.

يحسن صحة الدماغ

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين B12 على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

يقوي العظام

يحتوي سمك المرجان على فيتامين D والفسفور، وهما ضروريان لصحة العظام.

يحسن صحة البشرة

يساعد فيتامين A على تحسين صحة البشرة ومحاربة التجاعيد.

نصائح لشراء سمك المرجان

تأكد أن السمك طازج وله رائحة طيبة.

اختر سمكا ذات لحم صلب وعينين لامعتين.

تجنب شراء سمك المرجان المجمد إذا كان بإمكانك شراء سمك طازج.

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