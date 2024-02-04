منها «ابتلاع الدودة الشريطية».. أغرب وسائل التخسيس في العالم

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الناس يسعون إلى التخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق ومتناسق، يعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم ويشعرهم بأنهم على درجة من الجمال المثالي، فجربوا أشكالاً وأساليب عدة للتخلص من وزنهم، إلا أنها لم تنجح معهم، أو لم تحقق لهم النتيجة المرجوة على أفضل وجه، فاضطرهم الإحباط إلى تجربة أشياء غريبة وغير مثبت بفاعليتها طبياً، غير مبالين بالأضرار التي سوف تنال من صحتهم على المدى البعيد، وفي السطور القادمة نقدم لكم أبرز وسائل أو حميات التخسيس التي صنفها موقع Healthline على أنها ضارة وغير مجدية من الناحية الطبية:

دايت كرات القطن

تقوم فكرتها على غمس بعض كرات القطن في كوب من عصير، على سبيل المثال، وابتلاعها، بغرض ملء المعدة، وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام وفقد الوزن، لكن هذه الطريقة تؤدي إلى الانسداد المعوي، والاختناق أو التسمم بمواد كيميائية غريبة على الجسم قد تفضي إلى الوفاة.

دايت بصق الطعام

وتعني أن يقوم الشخص الذي يريد خسارة الوزن الزائد، بمضغ الطعام 32 مرة في اليوم، دون بلعه من أجل الاستفادة بعصارة الطعام والاستمتاع بمذاقه اللذيذ، ثم يتم بصقه والتخلص منه، وتكمن خطورة هذه الطريقة في أنها تحرم الجسم من العناصر الغذائية اللازمة.

الدودة الشريطية

وهي دايت ابتدعها الناس في العصر الفيكتوري، تقوم فكرتها على تناول بيض الدودة الشريطية حتى إذا ما نمت بداخل المعدة وتكاثرت، تغذت على الطعام الذي يتناوله الشخص الذي يرغب في التخلص من وزنه، وبعد فترة قصيرة يلاحظ فقدان وزن شديد يصل حد النحول، مع ضعف الشهية، إلا أن هذه الطريقة تسبب أضراراً جسيمة، مثل التهاب القولون والالتهابات الحادة في الجهاز الهضمي.

حقنة الماء

يستخدم في هذه الطريقة حقنة شرجية تحقن الأشخاص الراغبين في فقدان الوزن الزائد، بالماء حتى تمتلئ معدتهم ويشعروا بالشبع، لكن أثر هذه الطريقة لم يثبت إلا من خلال الأضرار التي تسببها للجهاز الهضمي.

التخسيس بالموسيقى في عشرينيات القرن الماضي

ابتكر مجموعة أشخاص في الولايات المتحدة طريقة غريبة للتخسيس تقوم على الاستماع إلى الموسيقى بهدف الرقص لفترات مطولة على أمل فقدان الوزن، لكنها وعلى الرغم من أنها قد لا تسبب ضرراً من الناحية الصحية، فهي لا تفيد وحدها في إنقاص الوزن كذلك.

دايت الكافيين

تقوم فكرتها على تناول 4 لترات من القهوة يومياً بغرض فقدان الشهية، وتكمن خطورتها في الأعراض الجانبية للكافيين التي قد تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض المعدة، إضافةً إلى التسبب في الأرق.

الطريقة الأكثر فاعلية للتخسيس

لا يمكننا تحديد طريقة معينة للتخسيس باعتبارها الطريقة الأمثل أو الأكثر فاعلية، فلكل حالة ما يناسبها من علاج حسب مسببات المشكلة، والأفضل لمن يعانون من الوزن الزائد أن يستشيروا متخصصا ولا ينساقوا للأساليب غير المثبتة علمياً أو التي تتناقلها الأعراف والموروثات.