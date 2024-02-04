هذا ما يحدث لجسمك عند ارتداء الشراب أثناء النوم.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكثير يلجأون لارتداء الجوارب أثناء النوم للحصول على الدفء الكامل ومنع البرودة أثناء الليل، خاصةً في فصل الشتاء، وقد يجدونه مريحا كذلك.

وهناك بعض الآثار الجانبية للنوم مع ارتداء الجوارب، وفقا لما جاء في "برايت سايد"، "health shots".

فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

تحسين النوم

قد يساعد ارتداء الجورب على الشعور بالراحة والدفء خاصة في فصل الشتاء.

تدفئة القدمين

قد تقلل من تحسين الدورة الدموية للقدمين ومنع التنميل.

ترطيب القدمين

تساعد الشرابات المصنوعة من القطن على ترطيب القدمين.

حماية القدمين من الجفاف والتشقق.

أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم

ارتفاع درجة الحرارة

قد يؤدي الشرابات الضيقة إلى ارتفاع درجة الحرارة مما تعيق النوم، لأنها مصنوعة من مواد غير قابلة للتنفس

التعرق

قد يؤدي ارتداء الشرابات إلى التعرق ما تسبب رائحة كريهة للقدمين.

تكاثر الفطريات

قد تصبح بيئة القدمين رطبة بسبب التعرق ما يسبب تكاثر الفطريات.

كما توجد بعض المشكلات الأخرى لارتداء الجوارب مثل ما يلي:

تهيج الجلد.

مشكلات الدورة الدموية.

لن تتمكن من النوم بسلام.

قد يكون ارتداء الجوارب الضيقة أمرا غير مريح ولن تتمكن من النوم بشكل أمن لذا؛ عليك اتباع تلك النصائح:

ارتداء جوارب مصنوعة من القطن.

تجنب الشربات الضيقة.

تغير الشرابات بانتظام.

غسل القدمين بانتظام.

يمكنك غسل قدميك بالماء الدافئ ووضعها في بطانيتك.

يمكنك استخدام زجاجة ماء ساخن وبمجرد أن تصبح قدميك دافئة بدرجة كافية يمكنك إزالتها.

يمكنك ارتداء زوج من الجوارب الدافئة قبل ساعة على الأقل من النوم وخلعها قبل الذهاب إلى النوم.

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