5 أسباب تدفعك لتناول الشاي بدلاً من القهوة في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - يفضل كثيرون تناول القهوة في الصباح للشعور بالنشاط والطاقة، وعلى الرغم من ذلك فمن الأفضل تناول الشاي بعد الاستيقاظ.

هناك 5 أسباب تدفعك لتناول بدلا من الشاي صباحا، وفقا لموقع "Health Shots".

1- محتوى الكافيين

الكافيين يساعد على الشعور بالنشاط والطاقة دفعة من الطاقة، لكنه قد يكون ضار إذا لم يتم تناوله باعتدال، بالإضافة إلى ذلك الكافيين في الشاي أقل من القهوة، لذا فإن شرب الشاي صحي للجسم.

وأوضحت خبيرة التغذية أفني كاول: "الشاي يحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، في حين أنه يمكن أن يوفر دفعة أولية من الطاقة، إلا أن الكثير منه يؤدي إلى العصبية والقلق وأنماط النوم المضطربة".

وأضافت: "الشاي يوفر كمية معتدلة من الكافيين، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية المحتملة".

2- استيقاظ تدريجي

إلى ذلك يشعر الكثيرون بالكسل قليلاً عند الاستيقاظ في الصباح حيث توفر القهوة لهم دفعة فورية من الطاقة ومفاجأة والتي قد لا تكون جيدة لشخص يشعر لا يزال يشعر بالنعاس.

ووفقاً لخبيرة التغذية كاول، يحتوي الشاي على حمض أميني يعرف باسم إل-ثيانين، والذي له تأثير مهدئ ويمكن أن يوازن التأثيرات المحفزة للكافيين.

كما يمكن أن يؤدي إلى تجربة استيقاظ تدريجية ولطيفة مقارنة بالصدمة المفاجئة أحيانًا من القهوة.

3- الترطيب

في موازاة ذلك يعد الجفاف مشكلة مزمنة مع القهوة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد. ويكون الأمر أكثر حدة في فصل الشتاء، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك السوائل يقل في أشهر الشتاء القصوى.

والقهوة مدرة للبول، مما يعني أنها قد تؤدي إلى زيادة إنتاج البول واحتمال الجفاف.

من ناحية أخرى، يساهم الشاي في الترطيب، لأنه يتكون في المقام الأول من الماء. يعد البقاء رطباً في الصباح أمراً بالغ الأهمية للرفاهية العامة.

4- تعزيز مضادات الأكسدة

كذلك يعد الشاي وخصوصاً الشاي الأخضر، غني بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية مختلفة، بما يشمل دعم جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.

في حين أن القهوة تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، إلا أن الأنواع والكميات قد تختلف.

5- حساسية المعدة

ويمكن أن تكون القهوة أكثر حمضية من الشاي، مما قد يسبب إزعاجاً في المعدة لبعض الأفراد.

فيما يميل الشاي إلى أن يكون ألطف على المعدة، مما يجعله خياراً مفضلاً لأولئك الذين يعانون من حساسية الحموضة أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي النهاية يعتمد الاختيار بين القهوة والشاي في الصباح على التفضيلات الفردية، وتحمل الكافيين، والاعتبارات الصحية.

في حين أن الاعتدال مهم والاستماع إلى استجابة الجسم لكل مشروب يمكن أن يساعد في العثور على أفضل ما يناسب الروتين الصباحي لكل شخص على حدة.

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