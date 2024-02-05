من الإبرة للصاروخ.. أرخص الأماكن في مصر لشراء جهاز العروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع غلاء الأسعار تبحث الفتيات المقبلات على الزواج وعائلاتهن عن أماكن بأسعار معقولة أو رخيصة نسبيا عن غيرها لشراء كل ما يخص العرائس لتجهيزهن للزواج وتجهيز منازلهن الجديدة.

وتوجد مجموعة من أشهر الأسواق التي تهتم ببيع الأجهزة والملابس وكل ما يخص العرائس بأسعار معقولة أو رخيصة نسبيا.

كرداسة

تقع مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وهي مدينة مليئة بالشوارع التي تشتهر ببيع ملابس العرائس بأرخص الأسعار، وملابس النوم والمنزل.

مول البانوراما

يقع مول البانوراما بمنطقة باب الشعرية، ويتميز باحتوائه على متاجر عديدة لأدوات ومستحضرات التجميل بمختلف أنواعها، وتباع بسعر الجملة.

مول ممشى مصر

يقع المول بالقرب من محطة مترو ماسبيرو، ويضم مجموعة كبيرة من ملابس الفتيات بأسعار تبدأ من 10 جنيهات وحتى 200 جنيه.

حمام التلات

يقع حمام التلات في منطقة العتبة، وهو شارع يشتهر ببيع الملابس الخاصة بالعرائس والرفائع التي تحتاجها لمنزلها، بأرخص الأسعار الموجودة في السوق.

درب سعادة

هو أحد الشوارع الداخلية الموجودة في الدرب الأحمر في القاهرة، ويشتهر ببيع الرفائع البلاستيكية، والتي تحتاجها العرائس لمنزلها، بأرخص الأسعار، وتبدأ القطعة من 10 جنيهات.

شارع بورسعيد

يقع شارع بورسعيد بالقرب من منطقة الأزهر، ويعرف شارع بورسعيد أنه أكثر الأماكن التي يوجد بها الرفائع البلاستيكية بأرخص الأسعار.

سوق شارع عبد العزيز

يقع في وسط البلد بالقاهرة، ويباع به جميع أنواع الأجهزة الكهربائية بأسعار معقولة.

شارع الرويعي

يقع شارع الرويعي بمنطقة الموسكي بالقرب من محطة مترو العتبة، ويضم العديد من مكاتب الملابس الجاهزة، وتبدأ أسعارها من 50 جنيها وحتى 250 جنيها.

مول العتبة

يقع مول العتبة بداخل محطة مترو العتبة، اتجاه عدلي منصور، ويضم مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع ملابس الخروج للفتيات، وتبدأ أسعارها من 100 جنيه وحتى 300 جنيه.

ممر أبو شامة

يقع ممر أبو شامة بميدان روكسي في منطقة مصر الجديدة، ويضم مجموعة كبيرة من محلات شنط الخروج للفتيات وتبدأ أسعارها من 70 جنيها.

مكاتب جملة الشنط والأحذية

وتقع المكاتب بجوار محطة مترو باب الشعرية، حيث تجد مجموعة من المتاجر والمكاتب المتخصصة في بيع الأحذية والشنط بأرخص الأسعار.

اقرأ أيضا:

لص يبتكر حيلة لسرقة بنك- لن تتوقع ماذا فعل؟ (فيديو)

تخفيف الأحمال يوميا.. 8 أمور عليك فعلها "أول ما الكهربا تقطع"

تحذير من تحدي جديد على "تيك توك" تسبب في وفاة طفل بطريقة مروعة

مريض يضرب طبيبا في عيادته لقيامه بهذا الفعل بعد فحصه.. لن تتوقع

سيدة تطلب الطلاق من زوجها بسبب حماتها.. لن تتوقع ماذا فعلت؟