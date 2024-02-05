أفضل 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات لمرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يمكن أن تكون معظم الأطعمة جزءًا من نظامك الغذائي عندما تكون مصابًا بمرض السكري، وتناول أنواع معينة مع الحد من أنواع أخرى قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن ترفع مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين وتعزز الالتهاب، ويمكن أن تزيد هذه التأثيرات من خطر الإصابة بمقدمات السكري والسكري.

تعرف على 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يمكنك تناولها أثناء إصابتك بمرض السكري، وفقاً لموقع health line الطبي.

- الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن يساعدك استهلاك ما يكفي من الألياف على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتجنب التعب الناتج عن تناول الأطعمة السكرية.

تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI)، مثل الخضروات غير النشوية والحبوب الكاملة والبقوليات.

- الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يساعد تناول البروتين الخالي من الدهون على الشعور بالشبع وتوفير طاقة عضلية، ويمكنك تناول جميع اللحوم الخالية من الدهون — بما في ذلك لحم البقر الخالي من الدهون والدواجن — بالإضافة إلى الأسماك ومصادر البروتين النباتي.

- الفاكهة

توفر الفواكه العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة إلى جانب مضادات الأكسدة والألياف، كما أنها مصدر للكربوهيدرات، ولكن جميع الفواكه تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض إلى متوسط ​​ويمكن أن تكون جزءًا من نظام الأكل الصحي.

- الدهون الصحية

يحتاج جسمك إلى الدهون، لذلك من الضروري إدراجها في نظامك الغذائي، ويعد زيت الزيتون والأفوكادو من الأمثلة للحصول على مصادر الدهون الصحية.

- المشروبات غير المحلاة

يمكنك شرب الشاي أو القهوة إذا كانت لا تحتوي على السكر، تم ربط القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

اختر القهوة العادية أو الإسبريسو أو المنكهات قليلة السكر للمساعدة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز ضمن النطاق المستهدف ومنع زيادة الوزن.

يمكنك أيضًا شرب المياه الفوارة المنكهة وغير المحلاة أو المشروبات الخالية من السكر.

قد تختلف الأطعمة التي يمكنك تناولها بناءً على ما إذا كنت تعاني من مرض السكري، أو مرض السكري من النوع الأول، أو مرض السكري من النوع الثاني. قد يلعب التمثيل الغذائي لديك أيضًا دورًا، لذلك من الجيد التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل حول أفضل خطة لتناول الطعام.

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