مفاجأة.. لن تتوقع ماذا يحدث في جسمك عند نقص البوتاسيوم؟.. احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث نقص بوتاسيوم الدم بسبب الفقد المفرط لهذا المعدن في الجهاز الهضمي بسبب القيء أو الإسهال أو استخدام الملينات، كما تشمل الأسباب الأخرى تناول بعض الأدوية وبعض حالات الغدة الكظرية والوراثية.

وبحسب clevelandclinic، فإن البوتاسيوم معدن ينظم ضغط الدم ويقلل احتباس الماء، إضافة إلى الوقاية من السكتة الدماغية ومشاكل العظام وحصوات الكلى.

ويحصل الجسم على البوتاسيوم اللازم من خلال الطعام الذي تتناوله، لذا فإن نقصه يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وضعف العضلات، وحتى الشلل.

ما الذي يسبب نقص البوتاسيوم؟

يحدث انخفاض البوتاسيوم في الدم عادةً بسبب القيء المتكرر أو الإسهال أو استخدام الملينات، تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

اضطرابات الأكل، مثل الشره المرضي العصبي .

التعرق الزائد ( فرط التعرق ).

اضطراب تعاطي الكحول .

حبوب الماء ( مدرات البول )، يمكن أن تتسبب مدرات البول في طرد الكثير من البوتاسيوم من خلال البول.

أدوية أخرى مثل الأنسولين وبعض المضادات الحيوية والكورتيكوستيرويدات .

اضطرابات الغدة الكظرية، مثل الألدوستيرونية الأولية ومتلازمة كوشينج .

فشل كلوي مزمن .

انخفاض مستويات المغنيسيوم.

بعض أمراض الكلى، مثل متلازمة بارتر ومتلازمة جيتلمان، كلاهما من اضطرابات الكلى الوراثية النادرة التي تسبب اختلالات في الجسم.

حالات أخرى مثل متلازمة ليدل، وهو اضطراب نادر يسبب ارتفاع ضغط الدم .

في حالات نادرة، عدم الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم بسبب سوء التغذية.

ما هي أعراض نقص بوتاسيوم الدم؟

الحالات الخفيفة من انخفاض البوتاسيوم قد لا تسبب أي أعراض، لكن العلامات قد تشمل:

إمساك .

خفقان القلب

التعب الشديد.

ضعف وتشنجات العضلات.

وخز وتنميل .

قد تسبب الحالات الأكثر شدة لانخفاض البوتاسيوم علامات وأعراض مثل:

تشنجات العضلات .

ضعف شديد في العضلات، ما يؤدي إلى الشلل .

انخفاض ضغط الدم .

الدوار أو الإغماء.

عدم انتظام ضربات القلب.

التبول المفرط.

العطش المفرط.

كيف يتم علاج نقص بوتاسيوم الدم؟

إذا كنت تعاني من حالة خفيفة من نقص بوتاسيوم الدم، فسيصف لك الطبيب مكملات البوتاسيوم التي ستتناولها عن طريق الفم، إذا كانت حالتك أكثر خطورة، فقد يعطيك البوتاسيوم عن طريق الوريد.

تشمل الأسباب التي قد تجعلك بحاجة إلى البوتاسيوم عبر الوريد ما يلي:

مستوى البوتاسيوم لديك منخفض للغاية.

نقص بوتاسيوم الدم يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

المكملات الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم لا تعمل.

تفقد كمية من البوتاسيوم أكبر مما يمكن استبداله بالمكملات الغذائية التي يتم تناولها عن طريق الفم.

الوقاية

يمكنك تقليل خطر الإصابة بنقص بوتاسيوم الدم عن طريق تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم العديد من الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البوتاسيوم تشمل:

افوكادو.

موز.

الفاصوليا والبازلاء.

خضروات ذات اوراق داكنة.

سمك.

لحم بقر.

لبن.

البرتقال.

زبدة الفول السوداني.

بطاطا.

سبانخ.

طماطم.

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