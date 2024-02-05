متى يكون تنميل قدميك علامة على مرض السكري؟.. احذر الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون تنميل قدميك علامة على الإصابة بمرض السكري، لكن كيف يمكن أن نكتشف ذلك؟.

وبحسب onlymyhealth، تحدث مستويات السكر المرتفعة في الدم عندما يكون هناك فائض من الجلوكوز في مجرى الدم، يحدث هذا عندما لا يستخدم جسمك أو ينتج الأنسولين بشكل فعال، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وغالبًا ما يؤدي هذا النقص في الأنسولين أو مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمرض السكري.

ويمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء مختلفة من الجسم، وذلك بشكل رئيسي عن طريق إتلاف الأوعية الدموية الكبيرة والصغيرة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ويسبب مشاكل في الكلى والعينين والقدمين والأعصاب،

في هذا التقرير سنركز بشكل خاص على كيفية تأثير مرض السكري على القدم، وما إذا كان التنميل في الأطراف السفلية يمكن أن يكون علامة على الحالة المزمنة.

ما هي القدم السكرية؟

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى العديد من المشاكل المرتبطة بالقدم، بما في ذلك الاعتلال العصبي وضعف الدورة الدموية وضعف وظيفة المناعة.

وقد يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم تلف الأعصاب، ما يقلل من الحساسية للإصابات والضغط على القدمين، وفي الوقت نفسه، يعيق مرض السكري الدورة الدموية، ما يعيق توصيل الأكسجين والمواد المغذية الأساسية إلى الأطراف السفلية، وبالتالي يقوض قدرة الجسم على الشفاء ومكافحة الالتهابات.

كما أن ضعف الجهاز المناعي المرتبط بمرض السكري يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات حتى من إصابات القدم البسيطة.

وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 60% من مرضى السكري سيصابون بالاعتلال العصبي، ما يؤدي في النهاية إلى قرحة القدم، ويشير البحث أيضًا إلى أن الخطر أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من القدم المسطحة، "لأنهم يعانون من ضغط غير متناسب عبر القدم، ما يؤدي إلى التهاب الأنسجة في المناطق المعرضة للخطر في القدم".

كيف تعرف إذا كان التنميل في القدمين علامة على مرض السكري؟

قد يشير الخدر أو الوخز في القدمين إلى اعتلال الأعصاب السكري، وهو نوع من تلف الأعصاب يؤثر على ما يقرب من 50٪ من البالغين المصابين بالسكري خلال حياتهم، وفقًا لتقرير صادر عن Current Diabetes Reports.

ويجب على الأفراد، وخاصة المصابين بالسكري، الإبلاغ فورًا عن التغيرات في الإحساس بالقدم إلى طبيب مختص، وعند تقييم الخدر أو التنميل كعلامة محتملة لمرض السكري، من المهم مراعاة الأعراض المصاحبة مثل:

زيادة العطش

كثرة التبول

فقدان الوزن غير المبرر

التعب.

يجب على المرء أيضًا البحث عن تشخيص نهائي بمساعدة اختبار الدم الذي يقيس مستويات الجلوكوز.

أعراض أخرى يجب الحذر منها

بعض الأعراض الأخرى للقدم السكري تشمل:

تقرحات أو جروح في القدمين

تغيرات في نسيج الجلد ولونه

أقدام جافة ومتشققة

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