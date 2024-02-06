وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في واقعة صادمة، فقد رجل صيني يبلغ من العمر 23 عاما يُدعى "وانج" حياته بعد أن أدت عملية خلع أسنان مزدوجة إلى إصابته بنزيف داخل الجمجمة.

زيارة وانج للطبيب لعلاج آلام أسنانه

وفقا لموقع "news18"، قبل الحادث بأيام، عانى وانج من آلام شديدة في أسنانه، لذا قرر الذهاب إلى مستشفي مستشفى "كوييونج" في شنتشن بالصين لتخفيف آلامه،

وبعد فحص أسنانه، قرر الطبيب أنه بحاجة إلى خلع اثنتين منها، وهو ما وافق عليه وانج.

خلع أسنان روتيني يتحول إلى كارثة

خضع وانج لعملية خلع أسنانه في عيادة طبيب الأسنان، وبعد انتهاء العملية، طُلب منه الطبيب إجراء أشعة سينية للتحقق من سلامة الفك، ومع ذلك، عندما نهض من الكرسي متجها إلى غرفة الأشعة، فجأة فقد وعيه وانهار على الأرض، ونُقل فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وشخصه الأطباء بأنه يعاني من نزيف داخل الجمجمة مرتبط مباشرة بعد خلع ضرس مزدوج، لذلك خضع لعملية جراحية طارئة للتخلص من النزيف، لكنه ظل في غيبوبة عميقة وتوفي بعد 14 يوما، بسبب فشل العديد من الأعضاء.

- تعويض عن وفاة وانج

رفعت عائلة وانج دعوى قضائية ضد مستشفى شنتشن، بعد وفاة وانغ المفاجئة إثر خضوعه لعملية خلع ضرس، وتتهم المستشفى بالإهمال الطبي من قبل طبيب الأسنان والموظفين، وتحملهم مسؤولية وفاة الشاب.

من جهتها، تُدافع المستشفى بقوة عن موقفها، مؤكدة أن طبيب الأسنان اتبع جميع البروتوكولات الطبية أثناء العلاج.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت إدارة المستشفى تلبية طلب التعويض الذي تقدمت به عائلته، ويقدر بـ"251 ألف دولار".

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