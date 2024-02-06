يقي من السكتة الدماغية.. طعام شهير يحميك من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عندما يتعلق الأمر باتخاذ خيارات غذائية صحية، يبذل الكثير منا جهدًا لمحاولة تناول أكبر عدد ممكن من الفواكه والخضروات الطازجة.

ولكن وفقا لأحد الخبراء، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن يكون من المفيد تناولها من علبة أو مجمدة بدلا من تناولها طازجة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشف عالم الأوبئة والأستاذ في جامعة كينجز كوليدج لندن، تيم سبيكتور، عن أفضل طريقة للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الموجودة في بعض الأطعمة الشعبية.

وفي حديثه إلى متابعيه الذين يزيد عددهم عن 580 ألف متابع على موقع Instagram، قال الطبيب: "كنت أعتقد دائمًا أن الطازج يعني الأفضل، لكنني أدركت أن الأمر ليس كذلك، إن تجميد الأغذية وتعليبها ليس فقط أرخص وأكثر ملاءمة ويقلل من الهدر، ولكنه قد يكون أكثر صحة في بعض الحالات".

أحد الأمثلة على ذلك هو الفاكهة المشهورة، والتي يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض القاتلة مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب والسرطان.

وأوصى تيم بتناول الطماطم المعلبة لهذا السبب.

ووفقا لتيم، تعد الطماطم "مصدرا رئيسيا" للليكوبين - وهو شكل من أشكال الكاروتين "الذي تم ربطه بانخفاض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان.

وقال: "من المثير للاهتمام أن كمية اللايكوبين في الطماطم المعلبة أكبر من نظيراتها الطازجة".

وأشار تيم إلى المراجعة العلمية المنشورة في مجلة سرطان البروستاتا وأمراض البروستاتا في عام 2018.

وقد وجد تحليل للدراسات التي شملت أكثر من 260 ألف مشارك أن "ارتفاع إجمالي استهلاك الطماطم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".

وقال الباحثون إن هذا الارتباط يتعلق على وجه التحديد بـ "أطعمة الطماطم، والطماطم المطبوخة، والصلصات".

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي من هذه الارتباطات بالنسبة للطماطم الخام.

وخلصت دراسة أخرى من عام 2019 إلى أن تناول كميات كبيرة من الليكوبين أو تركيزه العالي في الدم يرتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (26 بالمائة)، والوفيات (37 بالمائة) وأمراض القلب والأوعية الدموية (14 بالمائة).

وحللت مراجعة منهجية أحدث نُشرت في عام 2022 72 دراسة بشرية وحيوانية حول اللايكوبين.

ووجدت أن 70% من الدراسات أكدت "خصائص اللايكوبين المختلفة المضادة للسرطان".

وفي منشوره على إنستجرام، قال تيم لمتابعيه إنه يجب تناول الطماطم المعلبة بالإضافة إلى الأطعمة المجمدة الأخرى، لجني الفوائد.

وقال إن البازلاء المجمدة تحتفظ في الواقع بفيتامين سي أكثر من نظيراتها الطازجة.

وينصح تيم أيضًا بتناول السبانخ المجمدة لأنها يمكن أن تساعدك على امتصاص المزيد من الحديد مقارنة بالسبانخ الطازجة.

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