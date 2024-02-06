احذر 7 أنواع خفية لـ السرطان.. هكذا تكتشف الأعراض مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

للسرطان العديد من الأعراض التي قد تصيبك دون أن تشعر بها إلا عندما يتفاقم المرض وينتشر في الجسم.

وفي حين أن التقدم في الأبحاث الطبية قد أدى إلى اكتشاف أنواع مختلفة من السرطان، فإن بعضها يظهر طبيعة خفية، ما يجعل من الصعب تشخيصها وعلاجها، ولهذا السبب يتم فقدان حوالي 10 ملايين شخص كل عام بسبب السرطان.

فيما يلي 7 أنواع خفية لـ السرطان وطريقة اكتشافها مبكرا، بحسب timesofindia.

سرطان الكلى

يمكن أن يتطور سرطان الكلى، وخاصة سرطان الخلايا الكلوية، بهدوء دون ظهور أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة.

مع نمو الورم، قد يعاني الأفراد من علامات خفية مثل وجود دم في البول، أو آلام أسفل الظهر، أو فقدان الوزن غير المقصود، ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض خفية أو تُعزى عن طريق الخطأ إلى حالات أخرى، ما يعيق الاكتشاف المبكر.

سرطان المرارة

يصعب اكتشاف سرطان المرارة مبكرًا، لأنه غالبًا ما يظهر مع أعراض خفية مثل آلام البطن والانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع المرارة في عمق الجسم يمكن أن يجعل من الصعب تحديد التشوهات من خلال الفحوصات البدنية الروتينية، ما يساهم في تأخير التشخيص.

سرطان الدماغ

يمكن لأنواع معينة من سرطانات الدماغ، مثل الأورام الدبقية، أن تكون مخفية بسبب قدرة الدماغ المحدودة على إدراك الألم.

قد تتطور الأعراض تدريجيًا وتكون غير محددة، بما في ذلك الصداع أو التعب أو التغيرات في الوظيفة الإدراكية، هذه العلامات الخفية قد تدفع الأفراد إلى إرجاع أعراضهم إلى الإجهاد أو عوامل أخرى، ما يؤخر التشخيص.

سرطان المبيض

يشتهر سرطان المبيض بتطوره الخفي، حيث يميل إلى البقاء بدون أعراض في مراحله المبكرة.

قد تكون الأعراض غامضة ويمكن تجاهلها بسهولة، مثل الانتفاخ أو الانزعاج في البطن أو التغيرات في عادات الأمعاء، بحلول الوقت الذي تظهر فيه الأعراض، غالبًا ما يكون السرطان في مرحلة متقدمة، ما يجعل الكشف المبكر والعلاج الفعال أمرًا صعبًا.

سرطان الرئة

يمكن أن يكون سرطان الرئة، وخاصة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، خفيًا في مراحله الأولية، قد يتم التغاضي عن الأعراض المبكرة مثل السعال المستمر أو الانزعاج الخفيف في الصدر أو قد تُعزى إلى مشكلات أخرى في الجهاز التنفسي.

علاوة على ذلك، غالبا ما يفتقر سرطان الرئة إلى أعراض واضحة حتى يصل إلى مرحلة متقدمة، ما يؤدي إلى تأخير التشخيص وانخفاض فعالية العلاج.

سرطان المريء

قد يتطور سرطان المريء خلسة، مع أعراض تشبه مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الارتجاع الحمضي أو صعوبة البلع.

بحلول الوقت الذي يعاني فيه الأفراد من أعراض أكثر إثارة للقلق مثل فقدان الوزن غير المقصود أو الألم المستمر، قد يكون السرطان قد انتشر بالفعل، ما يؤثر على نتائج العلاج.

سرطان البنكرياس

يُطلق على سرطان البنكرياس في كثير من الأحيان لقب "القاتل الصامت" بسبب أعراضه المبكرة الخفية أو عدم وجود علامات ملحوظة حتى انتشار المرض.

قد تشمل الأعراض آلامًا في البطن، وفقدان الوزن، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكنها غالبًا ما تكون غير محددة ويمكن أن تعزى إلى حالات أخرى.

ونتيجة لذلك، يتم تشخيص سرطان البنكرياس في كثير من الأحيان في مرحلة متقدمة، ما يقلل من خيارات العلاج ومعدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام.

ما الذي يجب فعله؟

انتبه إلى الأعراض الخفيفة للسرطان، حتى لو بدت لك العلامات خفيفة ودقيقة وقابلة للعلاج، فلا تتردد في الذهاب إلى الطبيب إذا تكررت.

وتذكر دائمًا أن الوقت الذي تضيعه دون الذهاب إلى الطبيب هو الوقت الذي تمنح فيه المرض للانتشار، يجب التعامل مع كل خلل في الجسم بعناية.

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