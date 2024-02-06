هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "البانيه والمكرونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البانيه والمكرونة من الوجبات المحببة للكبار والصغار على حد سواء، لكن هل تُشكل هذه الوجبة الذيذة خطرا على مستويات الكوليسترول بجسمك؟

- تأثير تناول البانية على مستويات الكوليسترول:

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365"، تقول: "يعتمد تأثير وجبة البانيه والمكرونة على مستويات الكوليسترول على طريقة تناولها".

وتابعت: "تصبح مستويات الكوليسترول مرتفعة إذا تم تناولها بصورة مفرطة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المُشبعة نتيجة لقليها في الزيت، إضافة إلى، المكرونة غنية بالكربوهيدرات".

وأضافت: "لذا يجب على مرضى الكوليسترول استشارة الطبيب قبل تناول هذه الوجبة، سيساعدك في تحديد الكمية التي يمكنك تناولها بأمان".

- الطريقة الصحيحة لتناول البانيه:

كما أوصت بتحضيرها بطريقة صحية باستخدام الجريل أو الايرفير، يساعد ذلك على تقليل كمية الزيوت المُستخدمة في الطهي، والحفاظ على قيمة العناصر الغذائية في البانيه.

- فوائد البانيه:

لكن على النقيض، تناولها باعتدال يوفر العديد من الفوائد الصحية، وتشمل:

1. يحتوي البانيه على نسبة عالية من البروتين التي تعزز صحة العضلات والعظام، وتقوية جهاز المناعة.

2. تحتوي المكرونة على النشويات التي تمد الجسم بالطاقة.

3. تساهم أيضا في تسهيل عملية الهضم.

4. كما أنها تساعد على إنقاص الوزن بصورة طبيعية.

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