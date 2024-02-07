كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان الوراثي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن ينتقل السرطان من الآباء إلى الأبناء من خلال الجينات، هذه الجينات تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لكنها لا تضمن إصابة الشخص.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة، نوفوستي، تشير الأخصائية إلى أن السرطان، ليس سوى نوع من الأورام الخبيثة، لذلك يمكن أن ينتقل في بعض أعضاء الإنسان من الآباء إلى الأبناء.

وتقول: "يمكن توريث مثلا سرطان الثدي وسرطان المبيض ونوع معين من سرطان الغدة الدرقية (سرطان النخاع) وبعض أنواع سرطان القولون".

ووفقا لها، يجب على النساء اللاتي كانت أمهاتهن أو جداتهن مصابات بالسرطان، إجراء اختبار للكشف عن الخطر الوراثي للإصابة بسرطان المبيض والثدي. أما سرطان الغدة الدرقية فيمكن اكتشافه باستخدام اختبار هرمون الكالسيتونين، ويمكن تحديد الأمراض المحتملة في الأمعاء عن طريق إجراء تنظير القولون بشكل منتظم.

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