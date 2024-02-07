احذر.. هذا المكون في منزلك يمكن أن يصيبك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، ولكن قد يكون لها بعض التأثيرات السلبية على صحة الجهاز الهضمي، خاصةً على الغشاء المخاطي في المعدة.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة "إزفيستيا"، لم يقدم أي دليل حتى الآن على ضرر هذه المنتجات، بما فيها ذات الحموضة العالية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الغشاء المخاطي في المعدة. ولكن تستثنى من ذلك المركبات الكيميائية الاصطناعية، مثل خلاصة الخل.

ويقول: "لا يوجد حاليا أي دليل على وجود منتجات (باستثناء مركبات كيميائية صناعية مثل خلاصة الخل أو المحاليل الأخرى) قادرة على إصابة الغشاء المخاطي في المعدة إلى الحد الذي يصبح فيه هذا الأمر خطيرا. لذلك يمكن شرب القهوة على معدة فارغة إذا لم تسبب أعراضا مزعجة".

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يلحق تناول أطعمة حارة ضررا كبيرا بالغشاء المخاطي. لأنه على العكس من ذلك، يمكن أن تحسن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار حالة المعدة.

ويقول : "كما يمكن أن تنشط الأطعمة الحارة الأوعية الدقيقة، وهو أمر ضروري لحماية الغشاء المخاطي".

اقرأ أيضًا

هل ما زالت أكلة الغلابة.. كيف يواجه المصريون ارتفاع أسعار الفول؟

وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

5 أبراج تتعرض لأزمات عاطفية في شهر الحب.. مش هيحتفلوا بالفلانتاين

كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء