كيف تعلمين طفلك النطق والتحدث سريعا؟.. الحل في 5 خطوات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تأخر الكلام من أكبر المشكلات التي تواجه الأمهات، إذ أنها من أكثر العوائق التي تواجههن بشكل واضح، ويحاولن التعرف على طرق نطق الكلام سريعًا لمساعدة أطفالهن، ومن خلال التالي نقدم لكم من خلال «هُن»، حلولا تساعدك في تحدث طفلك بخطوات سهلة.

ما هو الشيء الذي يساعد الطفل على النطق؟

من جانبه، عبر أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هُن»، أن هناك عدة طرق تساعد الطفل على النطق سريعًا، وهو الأمر الطبيعي بهذه المرحلة، وذلك من خلال التالي:

- اذكري أسماء كل شيء لطفلك منذ الصغر.

- مثلي اللغة لطفلك تساعده على زيادة المرادفات: «مثلًا عن نطق كلمة الحب تظل تفعل القلب له وتعبر له عن الحب».

- تحركي أثناء وصف الكلمات له.

- تحدثي معه في كل أمور الحياة.

- حركي أصابعك على شفتيه لتمثيل الكلمات عليها ومعرفة الحروف.

نصائح لمعالجة نطق طفلك

وقدم «الحسيني» نصائح للتحدث مع طفلك، تمثلت في التالي:

- إجراء محادثات يومية مع طفلك هذا التمارين يساعده على التحدث.

- نطق الكلمات أكثر من مرة أمامه.

- تنشئته في بيئة صحية للتعبير عن نفسه، من خلال أن تعلميه أن يكون متعاونًا ومتجاوبًا في كل أمور الحياة.

- حاولي تزويد طفلك بالمرادفات الجديدة.

- قراءة القصص لطفلك وقومي بتكرارها له، مؤكدًا أنه يجب عدم استعجال الطفل لكي يبدأ بنطق الكلمات والتحدث.