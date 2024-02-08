كيف تكشفين ابتلاع طفلك لشئ غريب؟.. 9 علامات احذريها

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحب الأطفال التقاط الأشياء من الأرض، والتعرف عليها عن طريق وضعها في الفم، ويمكن أن يبتلع الطفل أشياء كثير وصلبة في غفلة من الأم، ولكن يجب إخراج تلك الأشياء من فم الطفل فورا، وهناك علامات تشير إلى ابتلاع الطفل لأشياء من الأرض سواء كانت أطعمة أو أشياء صلبة، والتي يمكن أن تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، لذا يجب الحرص ومتابعة الطفل جيدا.

كيف أعرف أن طفلي ابتلع شيئا؟

حسب ما أوضح الدكتور عفيفي السيد، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هُن»، فإن هناك مؤشرات دالة على ابتلاع الأطفال للأشياء الغريبة وهي:

- إصابة الطفل بالتقيؤ.

- فرط إفراز اللعاب.

- الإصابة بالسعال الشديد.

- الإصابة بنزلة معوية شديدة.

- تشنجات البطن.

- صراخ وبكاء الطفل الشديد.

- صعوبة التنفس.

- صعوبة البلع.

- ألم شديد في الصدر.

- ضيق الحلق.

سبب بلع الطفل للأشياء الغريبة

ولفت «السيد» إلى أن محاولات الطفل لابتلاع أي شيء يقابله يكون بهدف الاستكشاف من خلال تذوقها ووضعها في فمه، «على حسب بلعه للشيء بتكون الخطورة، لكنه في كل الأحوال بيؤثر على حركة الجهاز الهضمي للطفل، عشان كده لازم الأم تاخد حذرها».

الإسعافات الأولية عند بلع الطفل شيء

ونصح أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، الأمهات بضرورة اتباع مجموعة من الإسعافات حال قيام الطفل بابتلاع شيء غريب وهي:

- حمل الطفل باستخدام الساعد.

- الربت على ظهره برقة.

- ذهاب الطفل إلى المستشفى.

- تقديم بعض أنواع الطعام له والسوائل، إذ أنها تمنع إصابته بضيق في التنفس، كما أنها تعمل على تشكيل حاجب حول الأشياء التي يتم ابتلاعها.