لن تتوقع ما تفعله الطعمية في مستويات السكر.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع نسبة السكر بالدم من أكثر الأمراض المزمنة، والأكثر شيوعا في العالم، ويتساءل العديد من مرضى السكري عن تأثير تناول الطعمية على مستويات السكر في الدم.

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، تقول في تصريحها لـ"الخليج 365" إنه يمكن لمرضى السكري تناول الطعمية باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

تأثير تناول الطعمية لمرضى السكري

وتابعت أن الطعمية خيار صحي لمرضى السكري عند تناولها باعتدال، حيث تساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة القلب، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها، حيث تُسبب ارتفاعا في مستويات السكر، نظرا لاحتوائها على الدهون المشبعة.

وأضافت أن الاستهلاك المُفرط للطعمية يسبب مخاطر صحية، لذلك يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية المناسبة لهم.

فوائد تناول الطعمية

تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي، الذي يساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

مصدر غني بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

تلعب الألياف الغذائية الموجودة في الطعمية على تحسين عملية الهضم، والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

غنية ببعض الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

مصدر جيد للحديد، وهو ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء.

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