دليلك الكامل لقياسات مثالية للنساء.. ما هو الوزن الصحيح؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هي قياسات الجسم المثالية للنساء؟ يُطرح هذا السؤال منذ قرون، وليس هناك إجابة محددة، إذ تختلف كل امرأة عن الأخرى، وما قد يكون المقياس المثالي لامرأة؛ قد لا يكون مثاليًا لأخرى، ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن أن تساعدك في تحديد قياسات جسمك المثالية، والتقرير التالي يستعرض قياس الجسم المثالي الأكثر شيوعا بحسب الخبراء.

قياس حجم الكاحل

وهذا هو القياس الأول الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن القياسات المثالية، حيث يتم حساب محيط الكاحل عن طريق قياس أنحف جزء من الكاحل، ويبلغ متوسط حجم الكاحل عند النساء حوالي 11.42 سم، ومع ذلك، يختلف هذا الرقم من سيدة لأخرى ويمكن أن تتراوح أحجام الكاحل من 11 سم إلى 12 سم، وذلك بحسب موقع مجلة women health.

تمامًا كما هو الحال مع القياسات الأخرى، هناك قيم متطرفة، إذ يكون كاحل المرأة أكبر بكثير أو أصغر بكثير من متوسط حجم الكاحل، وغالبًا ما يُنظر إلى وجود كاحلين نحيفين ورشيقين على أنهما علامة على الجمال.

حجم القدم

حجم قدم المرأة هو جانب مهم من جمالها، غالبًا ما يكون هذا هو أول ما يلاحظه الناس بشأن مظهر المرأة، يمكن أن يؤثر على جاذبيتها، ويعتبر الحجم المثالي ما بين ستة إلى اثنتي عشرة بوصة، يعتمد هذا النطاق على متوسط حجم قدم النساء في الولايات المتحدة، وقد تعتبر النساء ذوات الأقدام الكبيرة أكثر جاذبية، ولكن أحيانا يفضل بعض الرجال النساء ذوات الأقدام الصغيرة، حيث يُنظر إليهن على أنهن أكثر رقة وأنوثة.

الطول

النساء أقصر من الرجال، حيث يبلغ متوسط طول المرأة حوالي 163 سم، ولكن ماذا لو لم تكن متوسطًة؟ ماذا لو كنت أطول أو أقصر من ذلك؟ هل هناك ارتفاع مثالي للمرأة؟ الجواب هو نعم. أظهرت الدراسات أن الطول المثالي للمرأة هو170.5 سم، يمنح هذا الارتفاع النساء النسب المثالية بين رؤوسهن وجسمهن وأرجلهن كما أنها تجعلها أكثر جاذبية للرجال.

الوزن

يجب أن يتناسب الوزن مع الطول، على سبيل المثال، يجب أن يزن الشخص الذي يبلغ طوله 150 سم، حوالي 45 كجم، لكن يمكن أن تزن المرأة أكثر وتظل تعيش حياة صحية، ويمكن أن يختلف الوزن المثالي للمرأة حسب طولها وحجم جسمها.

من المهم أن تتذكر أن هذه الأرقام مجرد تقديرات، وأن جسم كل شخص يختلف عن الآخر، قد تكون بعض النساء على وزن أكثر أو أقل من الوزن المثالي وما زلن يتمتعن بصحة جيدة.

الخصر

هذا القياس مهم بسبب الشكل الذي ينشئه، فهو مقياس لنحافة الخصر بالنسبة إلى الأرداف، ويُنظر إلى الخصر النحيف على أنه جذاب.

هناك مُثُل مختلفة لهذا القياس اعتمادًا على مكان وجودك في العالم. في الثقافات الغربية، غالبًا ما يُنظر إلى نسبة الخصر الصغير على أنها جذابة، هناك أجزاء أخرى من العالم حيث تعتبر نسبة الخصر إلى الأرداف الأكبر أكثر جاذبية.

عرض الكتف

أكتاف النساء غالبا ما تكون أضيق من الرجال، ويبلغ عرض الكتف المثالي للمرأة 36 سم. عرض الكتف هذا يجعل شكل الجسم مثل الساعة الرملية عندما يقترن بخصر صغير وأرداف ممتلئة، ويجب أيضًا أن تكون الأكتاف متناسقة مع بقية الجسم.

من الصعب معرفة قياسات الجسم المثالي نظرًا لأن بنيات الأشخاص مختلفة. ومع ذلك، تعتبر هذه القياسات هي المعيار بين النساء. هناك العديد من العوامل التي تؤثر عندما يتعلق الأمر بهذا ويجب أخذها في الاعتبار. المهم هو أن يشعر الجميع بالراحة في أجسادهم