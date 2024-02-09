لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول الفول بالقشطة كوجبة للعشاء.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يحتوي طبق الفول والقشطة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب تناوله باعتدال، ويقول استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365"، إن الفول والقشطة مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل البروتين، والألياف، والفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية.

فوائد الفول بالقشطة

مصدر​ ​​​​​​للبروتين: يُعدّ الفول مصدرًا غنيًا بالبروتين، وهو ضروري لبناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

الألياف: يحتوي الفول على نسبة عالية من الألياف، التي تُساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

الفيتامينات والمعادن: الفول مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B، والحديد، والبوتاسيوم.

الدهون الصحية: تحتوي القشطة على نسبة عالية من الدهون الصحية، مثل أحماض أوميجا 3، التي تُساعد على تحسين صحة القلب والدماغ.

الآثار الجانبية للفول بالقشطة

الغازات: قد يُسبب الفول بعض الغازات والانتفاخات لدى بعض الأشخاص.

الحساسية: قد يُسبب الفول بعض الحساسية لدى بعض الأشخاص.

السعرات الحرارية: يحتوي الفول والقشطة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب تناوله باعتدال.

نصائح طبية لتناول الفول والقشطة

تناول الفول مع الخضار لزيادة القيمة الغذائية للوجبة.

تناول القشطة باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

شرب الماء بكثرة لتجنب الإمساك.

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