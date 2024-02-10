"تظهر في الحمام".. علامة تشير إلى إصابتك بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البول يمكن أن يكشف الكثير عن مشكلات صحية وأمراض معينة لا تعلم عنها شيئا.

كما أن رائحة البول يمكن أن تكون علامة تحذيرية على الإصابة بمرض السكري .

وعندما يكون لديك الكثير من السكر في الدم، يبدأ الجسم بالتعويض عن طريق محاولة التخلص منه، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويتم إفراز السكر الزائد في البول ويتم سحب المزيد من الماء من الجسم، ما يدفعك إلى التبول بشكل متكرر وبكميات أكبر.

كما أن السكر الذي يتم سحبه من الدم يمكن أن يؤدي إلى رائحة طيبة، ومع ذلك، يمكن أن تكون رائحة البول ذات الرائحة الفاكهية أيضًا علامة تحذيرية لحالة طبية طارئة مرتبطة بمرض السكري .

وقد يعني ذلك أنك يمكن أن تكون مصابًا بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة طبية طارئة تتطلب عناية فورية.

وما يحدث مع هذا هو أن جسمنا يبدأ في تكسير الدهون لأنه لا يوجد جلوكوز يدخل إلى الخلايا بسبب نقص الأنسولين، وهذا يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الكيتونات.

ومما يثير القلق أن الكيتونات يمكن أن تتراكم وتجعل الدم يصبح حمضيًا، لذا، إذا كان لديك بول ذو رائحة حلوة، فيجب استشارة الطبيب لأنه قد يحتاج إلى إجراء بعض الاختبارات لمعرفة ما يحدث.

وبصرف النظر عن التغيرات في رائحة البول، هناك بعض الأعراض الرئيسية لمرض السكري التي تستحق المعرفة، بما في ذلك:

الشعور بالعطش الشديد

التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد (خاصة في الليل)

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن والكتلة العضلية

حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

عدم وضوح الرؤية.

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتطور بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام، في حين يعيش العديد من الأشخاص مع مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة.

اقرأ أيضا:

عادة شهيرة تحدث أثناء النوم تسبب تمزق الأوعية الدموية.. كيف تتجنبها؟

هذا ما يفعله تناول الفول يوميا لصحة كليتيك- مفاجأة صادمة

رجل يصدم الجميع ويتجول عاريا في مطار بفلوريدا.. ما القصة؟

متهمة بالنصب في مليار جنيه.. من هي البلوجر سلمى الغزولي؟

نوع سمك يقي من النوبات القلبية ويخفض الكوليسترول.. اعرف سعره