تسبب أمراض خطيرة.. تحذير من الإفراط في استخدام معقم اليدين

القاهرة - سمر حسين - صحة

احتلت معقمات اليدين دور البطولة في حياتنا وعاداتنا اليومية وباتت هي السلاح الذي لا يفارق معظمنا، ولكن هل تعتبر آمنة وفعالة وعلى قدر الثقة لحمايتنا من الفيروسات، أم أنها تعطينا مجرد إحساس زائف بالأمان؟ والحقيقة أن فعالية المعقم تعتمد على طريقة استخدامه، وعلى عكس التوقعات قد يصبح المعقم غير مفيد، وقد يصبح ضرره أكثر من فائدته اذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.

أضرار معقم اليدين

للإفراط في استخدام معقم اليدين أضرار خطيرة، إذ حذر الدكتور منتصر عبدالرحمن، استشاري الأمراض الصدرية، في تصريحات خاصة لـ«هن»، من أنها تحتوي على المواد الكيميائية، مشددًا: «يعتقد البعض أن كثرة استخدام المواد الكيميائية ضروري للتعقيم، ولكن الحقيقة أن ذلك يؤثر على صحة الإنسان»، مشيرا إلى أن خلط بعض المواد الكيميائية لا يزيد من فعاليتها، وإذ تم خلطها ينتج غازات سامة تؤدي لضيق في التنفس، وهذا الأمر قد يؤدي لارتفاع احتمالية الإصابة بالالتهاب الرئوي، كما قد يؤدي لإنتاج مواد هجينة، تتسبب أبخرتها في التسمم، إذا لم يسعف على الفور، ولاسيما لأولئك الذين يعانون من أمراض صدرية ورئوية، كما أن الإفراط في استخدام مواد التنظيف يؤدي لأمراض في الجهاز التنفسي، ومنها الربو، والتهابات الرئة.

أمراض ناتجة عن استخدام الكلور والكحول

وأوضح طبيب الأمراض الصدرية أن المطهرات المعقمة للأسطح، ولا سيما الكلور والكحول، تحتوي على مواد كيماوية نفاذة، تتسبب في تهيج الأغشية المخاطية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض التالي:

حساسية الصدر

استنشاق المواد الكيماوية المتطايرة من الكحول بشكل مستمر، قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي تنذر بخطر الإصابة بحساسية الصدر، مثل السعال وضيق التنفس ويدخل الشخص في نوبات حادة من الحساسية بسبب هذه المنظفات.

الالتهاب الرئوي

تحتوي الرئة على أهداب تفرز موادًا تساهم في مقاومة الأجسام الغريبة التي تدخل إلى الجهاز التنفسي، ولكن مع استنشاق تلك المواد الكيماوية النفاذة باستمرار تتراجع كفاءة هذه الأهداب، وبالتالي يسهل على أي جسم غريب اختراق الرئتين والشعب الهوائية، ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتزيد احتمالية الإصابة بالسدة الرئوية ويحدث له انتكاسات صحية.

استخدام المعطرات بكثرة يعمل علي تهييج حساسية الصدر، وتؤثر علي الأغشية المخاطية المبطنة للغشاء التنفسي وتعمل على تجريحها، فتسبب للشخص التهابًا رئويًا أو التهابًا شعبيًا لأن هذه الأغشية تحافظ على الجهاز التنفسي من الإصابة.

استخدام المطهرات بحرص

ولفت إلى أن من يستخدم هذه المطهرات أن يكون لا يعاني من أمراض مزمنة مثل الحساسية بأنواعها أو السدة الرئوية أو ضيق في التنفس، ويجب استخدام المطهرات بحرص شديد جدا.

وأوضح طبيب الأمراض الصدرية أن أفضل المعقمات لليدين هو الغسيل بالماء والصابون، ويفضل الصابون البلدي الخالي من الروائح العطرية، خاصة من يعانون من حساسية الصدر.