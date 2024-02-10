احذر تناولها في هذه الحالة.. علامة في البطاطس تكشف أنها سامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365" عن بعض الأضرار والمخاطر التي تنتج عن تناول البطاطس التي تحتوي على علامة بنية أو خضراء.

وقالت إن البطاطس التي تحتوي على بقع بنية أو خضراء قد تكون سامة، إلا أن البطاطس التي تحتوي على بقع باللون البنفسجي لا ضرر منها وتصلح للاستهلاك.

مخاطر البطاطس ذات العلامات البنية

وحددت خطورة تناول البطاطس التي تحتوي على البقع البنية أو الخضراء في النقاط التالية:

.اضطرابات في الجهاز الهضمي.

.الإصابة بالأورام السرطانية.

.يمكن أن تصبح سامة.

علامات إذا ظهرت على البطاطس يجب تجنب شرائها:

.البطاطس التي ينبعث منها رائحة نفاذة وكريهة.

.ذات الملمس الطري.

.إذا وجدت ربة المنزل عليها بقع خضراء أو بنية أو براعم بيضاء.

فوائد البطاطس:

- إمداد الجسم بالطاقة.

- مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن.

- تحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة.

- تقوية جهاز المناعة بالجسم.

تعطي إحساسا بالشبع، بفضل احتوائها على الألياف.

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