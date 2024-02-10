ما هو أحسن وأسرع ريجيم في العالم؟- حسام موافي يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من الوزن الزائد، ويبحثون عن أفضل طريقة لإنقاصه.

في هذا الصدد، قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نظام غذائي صحي لفقدان الوزن في أسرع وقت ممكن.

قال خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "تناول فاكهة قبل الأكل من الأمور الضرورية التي تساعد على إنقاص الوزن".

وأوضح موافي، بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام يحتوي على 5 وجبات يجب تناولها خلال أوقات محددة في اليوم، وتشمل:

- وقت الفجر

ربع رغيف جبنة بيضاء، كوب شاي بالحليب دون سكر.

- وقت الظهر

ثمرة برتقال، ثمرة موز.

- وقت العصر

سندونش لحم أو دجاج أو سمك.

- وقت المغرب

أرز، خضروات دون إضافة أي لحوم.

- وقت العشاء

زبادي، معلقة عسل نحل.

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