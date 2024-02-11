كارثة صحية.. احذر تناول هذه الأطعمة صباحا - لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الإفطار من الوجبات الأساسية التي يجب أن تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، ويحرص بعض الأشخاص على أطعمة يمكنها أن تهدد صحتك.

لذا في هذا الصدد، إليك الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال وجبة الإفطار وبصورة عامة لأنها تلحق الضرر بصحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع healthshots.

المخبوزات

تعد المخبوزات من الخيارات الأولية في وجبة الإفطار لسهولة الحصول عليها، ولكنها تكون غنية بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية التي يمكنها أن ترفع مستويات الكوليسترول والسكر معا.

حبوب الإفطار

تساعد على توفير دفعة سريعة من الطاقة الصباحية، ولكن التأثير السلبي الذي يليه تهدد الصحة، كما أنها تحتوي على السكريات وبالتالي ينتج عنها خلال في مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من خطر ارتفاعه.

الزبادي المنكهة

غالبًا ما تحتوي أكواب الزبادي المنكهة على سكريات مخفية وإضافات صناعية، ما يمكنها أن تؤثر على مستويات السكر في الدم بالسلب، لذا يفضل إضافة الفواكه الطازجة أو القليل من العسل إلى الزبادي للحفاظ على الصحة والحصول على سكريات طبيعية التي تساعد في مد الجسم بالطاقة.

الخبز الأبيض

يصنع الخبز الأبيض ز من الدقيق المكرر، الذي يفتقر إلى الألياف والمواد المغذية الموجودة في الحبوب الكاملة، وبالتالي يضر صحة الجسم بدلًا من توفير فوائد صباحية، لذا يفضل تناول خبز الحبوب الكاملة لتزويد جسمك بالطاقة المستدامة والعناصر الغذائية الأساسية.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة التي تسبب ارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم وتلحق الضرر بصحة القلب.

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