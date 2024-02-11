علامة خفية تظهر في المعدة تكشف الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

النوبة القلبية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يمنع انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويمكن أن تؤدي إلى تلف دائم للقلب أو الوفاة.

وعندما يعاني الشخص من نوبة قلبية، يواجه مشاكل في الجهاز الهضمي دون أن يلاحظها.

في هذا التقرير، نوضح لكم ما إذا كانت آلام المعدة يمكن أن تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، وفقًا لموقعي "Healthline"، و "Timesofindia".

- كيف تؤثر النوبة القلبية على الجهاز الهضمي؟

عندما يتعرض القلب لانسداد يمنع تدفق الدم، ومن ثم، تتباطأ الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، يؤدي ذلك إلى انخفاض إمدادات الدم إلى المعدة، ما يسبب تغيرات كيميائية في المعدة، حيث تصبح أكثر حمضية، ما يؤثر في قدرة الجهاز الهضمي على أداء وظائفه بشكل صحيح، وبالتالي، يعاني الشخص المصاب من آلام المعدة في حالة الإصابة بنوبة قلبية، يكون الألم في البداية حادًا ومتقطعًا، ولكنه مع مرور الوقت يصبح أكثر شدة ومزمنًا.

ونتيجة لذلك، يصاب مرضى النوبة القلبية من مشكلات في الجهاز الهضمي، وتشمل:

- الإسهال والقيء

يؤدي انسداد شرايين الأمعاء إلى مجموعة من الأعراض، مثل: الإسهال والقيء وآلام البطن، عادة ما يكون الألم حادًا ويحدث بعد تناول الطعام، و ينتشر أيضًا إلى الظهر، وذلك بسبب وجود مشكلات في القلب.

- الغثيان

عندما لا يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح بسبب النوبة القلبية، تصبح المعدة حمضية وتجد صعوبة في أداء وظائفها، لا يستطيع هضم الطعام أو امتصاص العناصر الغذائية منه ويبدأ في إنتاج المزيد من حمض الهيدروكلوريك، وهو (الحمض المستخدم أثناء عملية الهضم).

يؤدي وجود حمض الهيدروكلوريك المفرط في المعدة إلى تآكل بطانة الأعضاء، ما يجعل الشخص يشعر بالغثيان.

- عسر الهضم والتجشؤ

كما تتشابه علامات النوبة القلبية عند النساء مع أعراض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والتجشؤ، هذا لأن القلب والحنجرة والمعدة كلها قريبة من بعضها البعض.

لذلك، من الضروري ألا تتجاهل هذه الأعراض، والذهاب للطبيب المختص فورًا عند ملاحظتها.

- ألم البطن عند التنفس

علامة على تضييق أو انسداد الشرايين التاجية، وهي الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم، عندما يحدث هذا، لا يحصل القلب على ما يكفي من الأكسجين، ما يؤدي إلى ألم البطن عند التنفس.

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