كارثة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قد يتناول البعض وجبات دسمة في أوقات متأخرة من الليل، خاصة محبو السهر وإنجاز المهام الخاصة بهم في نهاية اليوم، فهل يؤثر تناول الوجبات الدسمة في هذا الوقت من الليل على الصحة؟

واستعرض موقع "Healthline" التأثيرات السلبية على الجسم من تناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة.

وتأتي التأثيرات السلبية لتلك العادة كالتالي:

صعوبة الهضم

تُبطئ عملية الهضم أثناء النوم، ما يُسبب صعوبة في هضم الوجبات الدسمة، ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ، والحرقة، والتجشؤ.

حرقة المعدة

تُسبب الوجبات الدسمة ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء، ما يُسبب حرقة المعدة والشعور بالمرارة في الفم.

اضطراب النوم

تُسبب الوجبات الدسمة الشعور بالثقل والانزعاج في البطن، مما يُعيق الاسترخاء والنوم العميق.

زيادة الوزن

تُخزن السعرات الحرارية الزائدة من الوجبات الدسمة على شكل دهون، مما يُسبب زيادة الوزن.

الكوابيس والأحلام المزعجة

قد تُسبب الوجبات الدسمة الكوابيس والأحلام المزعجة، وذلك بسبب تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ودخول الدماغ في مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM).

التبول الليلي

قد تُسبب الوجبات الدسمة زيادة الحاجة إلى التبول أثناء الليل، وذلك بسبب زيادة كمية السوائل في الجسم.

الإصابة بأمراض القلب والسكري

قد تُسبب الوجبات الدسمة زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري على المدى الطويل.

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