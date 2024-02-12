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أفضل 7 إطلالات من أسبوع الموضة في نيويورك وباريس.. تناسب الشتاء

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أزياء تومي هليفيجر

الوقت الحالي هو موسم الموضة، وتقام في باريس ونيويورك عروض أزياء كبيرة من مصممي أزياء، وبيوت أزياء عالمية، وتلك العروض هي ما تحدد موضة العام كله، ويمكن أن يكون لون معين هو الأبرز، أو يظهر ملمح بعينه من طبقات الأحزمة، فتكون تقليعة جديدة للموضة.

تومي هيلفيجر

أحضر تومي هيلفيغر إلى أسبوع الموضة في نيويورك، الذي فاز بجائزة أفضل بيت أزياء، كلاسيكياته المميزة، والتي أعيد تصورها بتفاصيل جديدة أبرزها الطبقات، فقد ظهرت الموديل بقمصان كلاسيك وتيشيرت طويل من البيج، كما قدم موديل أخرى مردتية ألوان تومي المميزة من الكحلي والأحمر، وكانت الملابس أيضا من الطبقات، بحسب ما نشرت مجلة elle المتخصصة في الموضة.

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كرستيان سريانو يقدم لونا برتقاليا

يمكنك دائمًا الاعتماد على كريستيان سيريانو لتقديم عرض، ولو متأخرًا وطويلًا جدًا، ومع ذلك، يثبت مصمم الأزياء باستمرار أنه يستحق مكانًا في جدول أسبوع الموضة في نيويورك من خلال تقديم مظهر أنيق أمام الصف الأمامي، وقد استوحى عروضه من كتاب الأحلام، لملابس السهرة والسحر، واللون البرتقالي المحروق والأحمر العميق.

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هيلموت لانج

في مدرج العرض ظل بيتر دو وفيًا لروح العلامة التجارية المتمثلة في تزويد سكان نيويورك بالملابس التي يرغبون في ارتدائها من خلال تطوير زي موحد من نوع ما، يتكون من معاطف مريحة للغاية، وفصلات منقوشة غير متطابقة، وسترات بقلنسوة تناسب الملابس، أعنف أيام الشتاء، تحت عنوان الحماية مقابل العرض، تجمع المجموعة بين الشكل والتنوع والسهولة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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